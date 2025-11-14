Policie prověřuje požár pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Viníkovi hrozí v případě odhalení a odsouzení dva roky až osm let vězení. Odhadovaná škoda je podle policie a hasičů 11,5 milionu korun. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé.
„Prověřování příčiny vzniku požáru, které by mělo vést k odhalení pachatele, si pravděpodobně vyžádá vyhotovení několika odborných vyjádření, ať už od hasičů nebo z kriminalistického ústavu,“ uvedla dříve policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Ředitelka školy Alena Kulíšková informovala rodiče o tom, že škola je po požáru bezpečná a uklizená.
Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost
„Vzhledem k vlhkému hornímu patru však musíme přistoupit v období od 18. 11. 2025 do odvolání ke kombinované výuce,“ vysvětlila. Učební praxe budou beze změny, ve škole se 25. listopadu uskuteční třídní schůzky.
Hasiči požár na zlínském sídlišti Jižní Svahy zlikvidovali v noci na úterý. Hasilo jej 13 profesionálních a dobrovolných jednotek, nikdo při něm neutrpěl zranění. Vedení školy na úterý a středu vyhlásilo ředitelské volno, ve čtvrtek a v pátek měli žáci úkoly k samostudiu. Jde o soukromou školu s kapacitou asi 300 žáků.