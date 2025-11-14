Po požáru střechy se studenti budou střídat na prezenční a distanční výuce

Studenti Střední školy pedagogické a sociální Zlín se budou moci po pondělním požáru střechy budovy školy vrátit do lavic v úterý 18. listopadu. Výuka však bude až do odvolání kombinovaná, část žáků bude mít běžnou prezenční výuku, část distanční. Oznámilo to vedení školy na webových stránkách.

Policie prověřuje požár pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Viníkovi hrozí v případě odhalení a odsouzení dva roky až osm let vězení. Odhadovaná škoda je podle policie a hasičů 11,5 milionu korun. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé.

Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České ulici ve Zlíně ještě před pondělním půlnocí. (11. listopadu 2025)
Požár Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně zlikvidovali hasiči z pondělí na úterý. Děti dostaly na úterý a středu ředitelské volno. (11. listopadu 2025)
„Prověřování příčiny vzniku požáru, které by mělo vést k odhalení pachatele, si pravděpodobně vyžádá vyhotovení několika odborných vyjádření, ať už od hasičů nebo z kriminalistického ústavu,“ uvedla dříve policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Ředitelka školy Alena Kulíšková informovala rodiče o tom, že škola je po požáru bezpečná a uklizená.

Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

„Vzhledem k vlhkému hornímu patru však musíme přistoupit v období od 18. 11. 2025 do odvolání ke kombinované výuce,“ vysvětlila. Učební praxe budou beze změny, ve škole se 25. listopadu uskuteční třídní schůzky.

Hasiči požár na zlínském sídlišti Jižní Svahy zlikvidovali v noci na úterý. Hasilo jej 13 profesionálních a dobrovolných jednotek, nikdo při něm neutrpěl zranění. Vedení školy na úterý a středu vyhlásilo ředitelské volno, ve čtvrtek a v pátek měli žáci úkoly k samostudiu. Jde o soukromou školu s kapacitou asi 300 žáků.

Po požáru střechy se studenti budou střídat na prezenční a distanční výuce

