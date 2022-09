K bojovým sportům mě přivedla šikana, vyprávěl ve Zlíně šampion Kozma

Skupina dětí netrpělivě poposedává u svých bubnů a vyhlíží, co se bude dít. Ostatní školáci si zatím vybírají místa, aby dobře viděli. Jejich školu totiž navštívili zápasníci Oktagon MMA, největší tuzemské organizace pořádající turnaje bojových sportů. Co na tom, že s sebou nemají zápasnickou klec a oblečení jsou civilně. I sedící za stolem dokážou školáky strhnout.

Do zlínské školy na Lazech, která vzdělává děti s mentálním postižením, přijeli vyprávět o šikaně. „Sám jsem šikanu zažil, když jsem chodil do školy. To mě přivedlo k bojovým sportům,“ svěřil se šampion David Kozma.

Jeho příběh provází kampaň Sportem proti šikaně, kterou Oktagon spustil letos na jaře. Osobní zkušenost má také řada dalších bojovníků. „Máme zastoupené oba tábory. Někteří znají šikanu v roli oběti, jiní z té opačné strany a mohou dětem říct, co bylo špatně,“ uvedl marketingový stratég Oktagonu Nikolas Pátek.

Zlínská škola byla jednou z prvních, kterou organizace vybrala pro sérii besed. Nebylo to však jen tak. „Vyzvali školy, aby jim poslaly upoutávku, a naši kluci od šesté po devátou třídu s paní učitelkou natočili video,“ říká ředitelka školy Jana Gavendová.

V záplavě dopisů byli jediní, kdo zvolil takovou formu. A díky tomu měli před pár dny na školní zahradě nejen Kozmu, ale i dalšího zápasníka Ondřeje Rašku a spoluzakladatele Oktagonu Ondřeje Novotného.

„Jak často trénuješ? Co děláš přes den?“ Děti pálily jednu otázku za druhou. A svalnatí chlapi odpovídali a zároveň dětem vysvětlovali, co je šikana, jak ji poznat a jak se jí bránit. „Naše děti jsou specifické, sportovce to ale nezaskočilo. Byli velmi přirození a děti byly nadšené,“ popsala Gavendová. Velký úspěch sklidil i pás šampiona, který vzal Kozma s sebou.

Návštěvou žila škola už od jara. Nejprve žáci točili video, pak slavili vítězství. Malovali obrázky bojovníků, kluci studovali pravidla MMA a postupový žebříček Oktagonu. Bojový pokřik s bubny chystali pár dnů dopředu a na besedu pozvali i žáky, kteří mezitím postoupili na střední školu. „Zrovna oni se hodně těšili. Znají jednotlivé zápasníky, nemohli jsme je vynechat,“ usmála se Gavendová.

Děti na škole mají odlišné zázemí

Vzdělávání dětí s mentálním postižením vypadá trochu jinak než v běžné škole. S učebnicí a sešitem tady kantor nevystačí. Všechno je potřeba ukázat, vyzkoušet a zažít.

Škola na Lazech je jedno z největších zařízení svého druhu ve Zlínském kraji. Vzdělává děti od mateřské školy přes základní a zahrnuje i střední praktickou školu jednoletou. Navíc je spojená i s internátem a dětským domovem. Chodí sem děti s lehkou, střední a těžkou formou postižení. Jejich stav mohou komplikovat poruchy autistického spektra nebo nižší citová a emoční inteligence.

Na základní a střední škole je aktuálně šedesát žáků. Část dětí do školy vodí rodiče z domu, část je přes týden na internátu a část v dětském domově. Ten je určený dětem, kterým soud nařídil ústavní výchovu.

V jedné třídě se tak setkávají děti s velmi odlišným rodinným zázemím, což už samo o sobě vytváří platformu pro možnou šikanu.

„Nesetkáváme se tady se záměrnou otevřenou šikanou v podobě, jak ji veřejnost obvykle vnímá. Tyto děti většinou používají jednoduché strategie, vycházející z konkrétních situací “ vysvětlila ředitelka.

Kampaň Sportem proti šikaně je, stejně jako organizace Oktagon, československá. Sportovci už za sebou mají první besedy v obou zemích a pokračovat chtějí tak, aby zasáhli co nejvíce školáků. „Každý měsíc chceme strávit jeden den v některé ze škol a přizvat i odborníky, jako jsou preventisté či psychologové,“ dodal Pátek.