Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Uteč, skryj se, bojuj. Studenti učí žáky, jak stavět barikády proti střelci

Petr Skácel
  13:09
Žáci 9. B zlínské 17. Základní školy Křiby sedí ve třídě a pozorně sledují muže u tabule, který jim energickým hlasem vysvětluje, jak se zachovat, pokud by se do školy dostal aktivní střelec. Tedy ozbrojený pachatel, který chce zabít nebo zranit co nejvíce lidí.

„Pokud byste nemohli ze třídy utéct, postavte u dveří barikádu. Třeba z lavic nebo skříní, které máte ve třídě. A klika od dveří se dá zapříčit páskem z kalhot,“ vysvětluje Jakub Rak, proděkan Fakulty logistiky a krizového řízení zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB).

„Barikádu pak můžete využít jako první bariéru, kdyby se pachatel dostával dovnitř. Fyzicky nejzdatnější z vás zaútočí na pachatele a zbytek si připraví tašky, učebnice a další věci, aby je házeli na útočníka, pokud by otevřel dveře. Musí se pak krýt a vy tím získáte čas pro útok,“ líčí Rak.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně připravila kurz pro školáky. Radí jim, jak se mají zachovat v krizových situacích. Na snímku žáci 17. ZŠ Křiby ve Zlíně. (květen 2026)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně připravila kurz pro školáky. Radí jim, jak se mají zachovat v krizových situacích. Na snímku žáci 17. ZŠ Křiby ve Zlíně. (květen 2026)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně připravila kurz pro školáky. Radí jim, jak se mají zachovat v krizových situacích. Na snímku žáci 17. ZŠ Křiby ve Zlíně. (květen 2026)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně připravila kurz pro školáky. Radí jim, jak se mají zachovat v krizových situacích. Na snímku žáci 17. ZŠ Křiby ve Zlíně. (květen 2026)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně připravila kurz pro školáky. Radí jim, jak se mají zachovat v krizových situacích. Na snímku žáci 17. ZŠ Křiby ve Zlíně. (květen 2026)
9 fotografií

Žáci pak sami zkoušejí zmíněnou barikádu postavit. Zvedají lavice a dávají je na sebe, přitom se překřikují a radí si. Chvíli poté při hodnocení zjistí, že to byla chyba.

„Nikdy nevíte, jak v takové situaci postupovat. My jsme se dozvěděli, že barikáda u dveří se má stavět potichu,“ popisuje deváťačka Denisa Tovtová, která při nácviku patřila mezi nejaktivnější a za odměnu dostala mikinu s logem UTB. „Doufám, že to nebudeme nikdy potřebovat, ale pokud ano, tak ať víme,“ konstatovala.

Se svými spolužáky se dozvěděla také o mezinárodně využívaném konceptu USB: uteč, skryj se, bojuj. Jde o návod, jak se zachovat v případě reálného ohrožení života. Pokud to lze, je nejbezpečnější variantou útěk z místa nebezpečí. Když to není možné, doporučuje se vyhledat vhodný úkryt. Teprve v krajním případě, kdy nastane bezprostřední ohrožení, přichází na řadu aktivní obrana.

Kurz čeká i další školy ve Zlíně

Žáci na základní škole na sídlišti Jižní Svahy si prakticky vyzkoušeli i další věci. Třeba jak reagovat při úniku nebezpečné látky nebo jak se zachovat při povodni či jiném krizovém stavu. Workshop se zaměřuje také na environmentální bezpečnost či složení půdy.

Interaktivní kurz pro ně připravili studenti a akademici zlínské univerzity. Ti si projekt vyzkoušeli loni v Uherském Hradišti a teď se s ním přesunuli do Zlína, kde jej už absolvovaly děti ze 4. a 17. ZŠ. Potrvá ještě dva roky.

Školy se chrání zámky či školením, ve Zlíně jsou napojené na městskou policii

„Chceme jej rozšířit i na další základní školy ve Zlíně,“ řekla děkanka fakulty Zuzana Tučková. „Vedou jej naši studenti se školitelem a bylo by pro nás zajímavé, kdyby mohli žáky takto vzdělávat dlouhodobě.“

Obrana proti aktivnímu střelci a zvýšená bezpečnost budov jsou pro školy velké téma. Nabídek na školení v této oblasti dostávají v posledních letech stále více. Podle zástupce ředitele ZŠ Křiby Pavla Růžičky byl zlomovým bodem tragický útok ve škole ve Žďáře nad Sázavou na podzim 2014.

Dospělá a psychicky nemocná žena se tehdy ráno vmísila mezi studenty a pronikla do šaten. Replikou vojenského nože s čepelí dlouhou 21 centimetrů pobodala studenty, jeden z nich při obraně spolužačky zemřel a další lidé byli zraněni.

Školy jsou bezpečnější

Střední, základní i mateřské školy a družiny po celé republice výrazně zvýšily zabezpečení budov proti vstupu nezvaných návštěvníků. V řadě škol kombinují moderní technologie s fyzickou přítomností vrátných. Žáci a učitelé také absolvují semináře, kde se učí reagovat na krizové situace.

„Jako pedagogové jsme absolvovali školení a posílili jsme bezpečnost. Máme svoje tajná hesla a kódy, které bychom použili, bezpečnostní tlačítka, ochranný a kamerový systém a od zmíněné události máme nově také vrátného,“ poznamenal Růžička.

Najednou se odkryl. Promluvil policista, který vystřelil po vrahovi z fakulty

„Bezpečnostní témata řešíme s žáky i ve škole, ale když přijdou opravdoví odborníci, je to pro ně přínosnější. A tento projekt je nadchnul a bavil, hlavně ocenili praktické ukázky,“ dodal Růžička.

Podle Raka jsou nácviky a školení přínosné už proto, že děti si uvědomí, jak se mají v takových situacích chovat. „A je ideální, pokud si to můžou i nacvičit, protože tak získají zkušenosti,“ poukázal proděkan. „Tady například u aktivního střelce žáci reagovali dobře, jen byla klasická chyba, že došlo k hluku a chyběla větší koordinace ve skupině. Což je ale pochopitelné, od toho nácviky jsou.“

Kurz se týká druhého stupně, zejména žáků z osmé a deváté třídy. „U nižších stupňů by mohlo dojít k psychické újmě a šoku žáků. Ale zvažujeme i školení mladších dětí, jen citlivější formou. Stejně tak je velký zájem ze strany škol o školení pedagogů,“ podotkl Rak.

Střední školy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Folklor nám dal sebejistotu. Jít na herectví byl nejdřív jen nápad, líčí bratři Příkazští

Premium
Bratři Lukáš a Marek Příkazští jsou oba úspěšní herci. Lukáš (vpravo) dnes...

Jak se stalo, že se bratři Lukáš a Marek Příkazští stali úspěšnými herci? O něco známější jednačtyřicetiletý Lukáš dnes působí v pražském Dejvickém divadle, má na kontě také spoustu divadelních a...

Motorkářka zemřela při srážce s kamionem. Následky omezily i D55

Tragická dopravní nehoda kamionu a motorkáře mezi obcemi Babice a Spytihněv....

Při srážce s kamionem dnes dopoledne zemřela na Uherskohradišťsku mladá motorkářka. Kvůli nehodě byla sedm hodin uzavřena nebo omezena doprava po silnici I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice, což...

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

Uteč, skryj se, bojuj. Studenti učí žáky, jak stavět barikády proti střelci

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně připravila kurz pro školáky. Radí jim, jak se...

Žáci 9. B zlínské 17. Základní školy Křiby sedí ve třídě a pozorně sledují muže u tabule, který jim energickým hlasem vysvětluje, jak se zachovat, pokud by se do školy dostal aktivní střelec. Tedy...

21. května 2026  13:09

Exšéfka zlínské hygieny nakonec přiznala sražení motorkáře, stíhání zastaveno

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková v roce 2020.

V případu nehody, kterou podle policie zavinila bývalá ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková, státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání....

21. května 2026  9:01

Rožnovský výrobce polovodičů onsemi propustil 300 lidí. Odbory to nekomentují

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Rožnovský výrobce polovodičů onsemi propustil 300 lidí z asi 1 700, uvedl dnes server E15 s odvoláním na své zdroje. Úřad práce sdělil, že ví o záměru propouštět, počty propouštěných však nepotvrdil....

20. května 2026  16:31

Háďátko, šverinka, fazolky. Před sto lety zemřel poslední uherskobrodský barvíř

Poslední barvíř uherskobrodského regionu, Alfréd Dlabal, zemřel před sto lety....

Prodávaly se na trzích, vyráběly podle přání zákazníků a šily se z nich většinou městské šaty nebo dekorační textilie. Ručně barvené látky vyráběli v minulosti nejen barvíři v okolí Strážnice...

20. května 2026  16:20

Mladík na ulici nadával přítelkyni, pak bodl kolemjdoucího, který jej uklidňoval

Ilustrační snímek

Kriminalisté ze Vsetína obvinili devatenáctiletého muže ze spáchání trestných činů výtržnictví a těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Ke konfliktu tří mužů došlo ve Valašském Meziříčí v neděli...

20. května 2026  13:30

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

20. května 2026

Výluka na kolejích u Zašové skončí, silnice na Slovensko se ale částečně uzavře

Opravy křižovatky v Zašové na Vsetínsku. (květen 2026)

Kvůli opravě nebezpečné křižovatky v Zašové, která leží na hlavním silničním tahu z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a dál ke slovenské hranici, přibývají nová dopravní omezení. Některá...

20. května 2026  11:49

Zlín chystá soutěž na prodej bývalého soudu. Může zde stát šestipatrový dům

Bývalá budova soudu ve Zlíně.

Naděje na proměnu přes 20 let opuštěné městské budovy bývalého okresního soudu v centru Zlína nabývá konkrétních rozměrů. Městská rada má do konce května schválit soutěž na její prodej i s pozemky...

20. května 2026  8:57

Motorkářka zemřela při srážce s kamionem. Následky omezily i D55

Tragická dopravní nehoda kamionu a motorkáře mezi obcemi Babice a Spytihněv....

Při srážce s kamionem dnes dopoledne zemřela na Uherskohradišťsku mladá motorkářka. Kvůli nehodě byla sedm hodin uzavřena nebo omezena doprava po silnici I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice, což...

19. května 2026  11:53,  aktualizováno  17:37

Čas samoty a beznaděje. Emoce vězněných přibližuje fotografická výstava

Snímky Martina Skřivánka, které jsou součástí projektu Dům bez čísla popisného,...

Dohromady je jich sedm desítek a některé už posbíraly ocenění na mezinárodních fotografických salonech. Snímky Martina Skřivánka, které jsou součástí projektu Dům bez čísla popisného, přibližují...

19. května 2026  16:49

Kde bydlí? Šéf Karviné řešil nepohodlného novináře. Mafiánské praktiky, soudí policie

Jan Wolf, karvinský primátor a zároveň šéf tamního prvoligového klubu MFK...

Po vypjatém souboji se Zlínem (2:2) v květnu 2024 se šéfovi karvinského klubu a zároveň tamnímu primátorovi Janu Wolfovi nelíbilo, jak o zápase referoval Deník Sport. A tak úkoloval své podřízené,...

19. května 2026  12:50

Stovkou na elektrokoloběžce. Recidivista porušil, co mohl, a ještě ujížděl policii

Recidivista na koloběžce ujížděl policistům až stokilometrovou rychlostí

Rychlostí až sto kilometrů v hodině ujížděl muž na elektrokoloběžce policejní hlídce v Sehradicích u Luhačovic. Za honičku z konce dubna nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu...

19. května 2026  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.