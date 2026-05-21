Uteč, skryj se, bojuj. Studenti učí žáky, jak stavět barikády proti střelci

„Pokud byste nemohli ze třídy utéct, postavte u dveří barikádu. Třeba z lavic nebo skříní, které máte ve třídě. A klika od dveří se dá zapříčit páskem z kalhot,“ vysvětluje Jakub Rak, proděkan Fakulty logistiky a krizového řízení zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB).
„Barikádu pak můžete využít jako první bariéru, kdyby se pachatel dostával dovnitř. Fyzicky nejzdatnější z vás zaútočí na pachatele a zbytek si připraví tašky, učebnice a další věci, aby je házeli na útočníka, pokud by otevřel dveře. Musí se pak krýt a vy tím získáte čas pro útok,“ líčí Rak.
Žáci pak sami zkoušejí zmíněnou barikádu postavit. Zvedají lavice a dávají je na sebe, přitom se překřikují a radí si. Chvíli poté při hodnocení zjistí, že to byla chyba.
„Nikdy nevíte, jak v takové situaci postupovat. My jsme se dozvěděli, že barikáda u dveří se má stavět potichu,“ popisuje deváťačka Denisa Tovtová, která při nácviku patřila mezi nejaktivnější a za odměnu dostala mikinu s logem UTB. „Doufám, že to nebudeme nikdy potřebovat, ale pokud ano, tak ať víme,“ konstatovala.
Se svými spolužáky se dozvěděla také o mezinárodně využívaném konceptu USB: uteč, skryj se, bojuj. Jde o návod, jak se zachovat v případě reálného ohrožení života. Pokud to lze, je nejbezpečnější variantou útěk z místa nebezpečí. Když to není možné, doporučuje se vyhledat vhodný úkryt. Teprve v krajním případě, kdy nastane bezprostřední ohrožení, přichází na řadu aktivní obrana.
Kurz čeká i další školy ve Zlíně
Žáci na základní škole na sídlišti Jižní Svahy si prakticky vyzkoušeli i další věci. Třeba jak reagovat při úniku nebezpečné látky nebo jak se zachovat při povodni či jiném krizovém stavu. Workshop se zaměřuje také na environmentální bezpečnost či složení půdy.
Interaktivní kurz pro ně připravili studenti a akademici zlínské univerzity. Ti si projekt vyzkoušeli loni v Uherském Hradišti a teď se s ním přesunuli do Zlína, kde jej už absolvovaly děti ze 4. a 17. ZŠ. Potrvá ještě dva roky.
„Chceme jej rozšířit i na další základní školy ve Zlíně,“ řekla děkanka fakulty Zuzana Tučková. „Vedou jej naši studenti se školitelem a bylo by pro nás zajímavé, kdyby mohli žáky takto vzdělávat dlouhodobě.“
Obrana proti aktivnímu střelci a zvýšená bezpečnost budov jsou pro školy velké téma. Nabídek na školení v této oblasti dostávají v posledních letech stále více. Podle zástupce ředitele ZŠ Křiby Pavla Růžičky byl zlomovým bodem tragický útok ve škole ve Žďáře nad Sázavou na podzim 2014.
Dospělá a psychicky nemocná žena se tehdy ráno vmísila mezi studenty a pronikla do šaten. Replikou vojenského nože s čepelí dlouhou 21 centimetrů pobodala studenty, jeden z nich při obraně spolužačky zemřel a další lidé byli zraněni.
Školy jsou bezpečnější
Střední, základní i mateřské školy a družiny po celé republice výrazně zvýšily zabezpečení budov proti vstupu nezvaných návštěvníků. V řadě škol kombinují moderní technologie s fyzickou přítomností vrátných. Žáci a učitelé také absolvují semináře, kde se učí reagovat na krizové situace.
„Jako pedagogové jsme absolvovali školení a posílili jsme bezpečnost. Máme svoje tajná hesla a kódy, které bychom použili, bezpečnostní tlačítka, ochranný a kamerový systém a od zmíněné události máme nově také vrátného,“ poznamenal Růžička.
„Bezpečnostní témata řešíme s žáky i ve škole, ale když přijdou opravdoví odborníci, je to pro ně přínosnější. A tento projekt je nadchnul a bavil, hlavně ocenili praktické ukázky,“ dodal Růžička.
Podle Raka jsou nácviky a školení přínosné už proto, že děti si uvědomí, jak se mají v takových situacích chovat. „A je ideální, pokud si to můžou i nacvičit, protože tak získají zkušenosti,“ poukázal proděkan. „Tady například u aktivního střelce žáci reagovali dobře, jen byla klasická chyba, že došlo k hluku a chyběla větší koordinace ve skupině. Což je ale pochopitelné, od toho nácviky jsou.“
Kurz se týká druhého stupně, zejména žáků z osmé a deváté třídy. „U nižších stupňů by mohlo dojít k psychické újmě a šoku žáků. Ale zvažujeme i školení mladších dětí, jen citlivější formou. Stejně tak je velký zájem ze strany škol o školení pedagogů,“ podotkl Rak.