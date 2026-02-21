Velký skleník v Květné zahradě v Kroměříži zdobí výstava rozkvetlých kamélií

Velký skleník v Květné zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO, po roce znovu zdobí rozkvetlé kamélie. Desítky rostlin původem z Asie si zájemci prohlédnou na tradiční výstavě, která je k vidění až do 8. března. Letos se výstava tematicky věnuje tomu, jak se kamélie i další rostliny v minulých staletích do evropských zemí dovážely z jiných světadílů
Velký skleník v Květné zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO, po roce znovu zdobí rozkvetlé kamélie. Desítky rostlin původem z Asie si zájemci prohlédnou na tradiční výstavě, která je k vidění až do 8. března. (únor 2026) | foto: Dalibor Glück, ČTK

„Šlechticové si všechny kamélie nechávali dovézt takzvanými lovci rostlin,“ řekla zahradní architektka Šárka Franková. „Jedna z nejběžnějších cest, jak se rostliny dostávaly z celého světa do Evropy, byla lodí. A protože trvala mnoho měsíců a rostliny by tak dlouho nevydržely bez potřebných podmínek, tak tady ukazujeme různé bedny, ve kterých se vozily.“

Součástí výstavy jsou tedy například takzvané Wardovy skříňky připomínající miniaturní skleníky, které se k převozu rostlin kdysi využívaly. Rostliny na lodi chránily před slaným vzduchem, hmyzem i ptáky.

Prostřednictvím informačních panelů se návštěvníci seznámí také s historií objevování jednotlivých kontinentů a flórou, která je pro ně typická.

VIDEO: V kroměřížské Květné zahradě rozkvetly stoleté kamélie

Atmosféru dotvářejí vějíře, slunečníky, kopí, štíty, bumerang a další artefakty, které k různým světadílům odkazují. „Máme tady zastoupeny všechny kontinenty,“ podotkla Franková.

Základ kroměřížské sbírky tvoří soubor přibližně 40 původních kamélií, některé dosahují výšky čtyř až pěti metrů. Nejstarší z nich jsou přes sto let staré.

Aby kamélie kvetly, vyžadují vhodné podmínky a citlivou péči. Jsou choulostivé na pH půdy i zálivku. Zatímco v zimě vyžadují stálou teplotu, v létě by rostliny neměly být vystaveny přímému slunci.

Květná zahrada v Kroměříži zůstane státu, verdikt potvrdil Nejvyšší soud

Kromě kamélií kvetou nyní ve Velkém skleníku Květné zahrady například orchideje a klívie, zkrášlují jej i aranžmá z řezaných květin. V Palmovém skleníku upoutají pozornost příchozích především citrusy.

„Jsou opět ve skvělém stavu. Kvetou a plodí zároveň,“ řekl kastelán zahrady Zdeněk Novák.

Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Jde o přechod od pozdně renesančních italských zahrad k zahradám barokně klasicistním francouzského typu, jako je například ta ve Versailles.

Během února a března je zahrada otevřená od 9:00 do 16:00.

21. února 2026

