Sklo při každém výkyvu ve světě dostane první ránu, říká šéf končících skláren

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Ředitel skláren v Květné Marek Mikláš přišel do provozu v šesté třídě na exkurzi. Už tehdy měl jasno, po vyučení nastoupil jako sklář a sklo foukal ještě v roce 2004. Nyní chystá jeho uzavření. Výroba ručního skla, které má v obci tradici dlouhou 230 let, končí. „I později jsem pořád přenášel pánve. Vždycky mě to bavilo a nedokázal jsem si představit, že bych to nedělal. Bohužel si pánve v lednu vynesu naposledy,“ posteskl si.