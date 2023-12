„Sklář se přizpůsobí čemukoli.“ O propuštěné lidi z Květné mají firmy zájem

„Je to smutné, po tak dlouhé historii. Kolikrát už byla sklárna ve špatné situaci, ale vždycky se to nějak udělalo. Říkám si, že skláren už u nás v Česku moc není, ruční výroba mizí a myslím, že by toto řemeslo měl stát více podporovat, více si toho považovat. Ale nejsem si jistá, že to takto vidí ti nahoře,“ okomentovala Lenka Vintrová, která ve sklárně brousí sklo už třicet let.

Výpověď k poslednímu lednu příštího roku dostalo 82 zaměstnanců. Mezi nimi i třicítka sklářů. Řada z nich tady pracuje od vyučení, tedy dvě tři desítky let.

Odcházet po takové době je pro všechny složité. Obzvlášť za situace, kdy ovládají řemeslo, které jinde v regionu nevyužijí.

„Nějaké vize o práci mám, sklář se přizpůsobí čemukoli. Je to sice specifická profese, ale nic jiného nám nezbude. Hodně sklářů už v minulosti odešlo a zapracovali se jinde,“ poukázal Igor Lancůch, jenž se do Květné přistěhoval právě kvůli práci ve sklárnách.

„Práce se nebojím, stejně jako většina lidí tady. Budu muset dojíždět jinam, práci si najít musím, živím rodinu, mám dítě. Hodně mě to zasáhlo,“ potvrdil brusič skla Josef Tomanec.

Obec už se ale chystá na to, že bude propuštěným pomáhat s hledáním zaměstnání.

„Počítáme s tím, že lidé budou potřebovat rekvalifikaci. Bude to pro nás na obci záležitost číslo jedna, které se budeme věnovat. Už se ozývají některé firmy v okolí, že by přibrali zaměstnance. Sklárna byl pro nás největší zaměstnavatel, takže se bude náhrada hledat těžko,“ upozornil starosta obce Antonín Popelka.

„Sám jsem ve sklárnách pracoval, to tam ještě bylo zaměstnaných třeba 600 lidí. Bylo to naše dědictví, dá se říct, že každá rodina v ní má nějaké kořeny,“ doplnil.

Zaměstnance většinou zpráva o uzavření podniku překvapila. V minulosti už totiž zažili změny majitelů, nejisté časy, když firmu převzali odboráři, i výkyvy na trhu. Ruční výroba skla se ale dosud s problémy dokázala vyrovnat.

„Myslím, že ceny energií, které se zvyšují, zasáhnou většinu firem v republice. A jestli pětikoalice pak míní platit různé podpory, tak to nechápu. Je to ostuda České republiky,“ neskrýval svůj názor Tomanec.

Podle majitele skláren, Lubora Cervy, je ještě možné, že během ledna bude výhled příznivější. Mělo by totiž být jasné, jestli na nový stroj, který chtěl pořídit do sklárny, přispěje banka. Otázkou je, jestli i v takovém případě bude možné ruční výrobu skla v Květné zachránit. „Chci věřit tomu, že se to znovu otevře, ale při dnešních cenách energií to není moc pravděpodobné,“ dodal Tomanec.