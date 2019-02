Nejlepší zima za dlouhá léta, pochvalují si vlekaři. Už ani nezasněžují

Poslední roky platilo jedno pravidlo - když ve skiareálech začali schovávat sněžná děla, znamenalo to, že se neodvratně blíží konec sezony. Letos je tomu jinak. Ačkoli zasněžovací systém začali vlekaři uklízet uprostřed zimy, sezona nekončí. Bude ještě dlouhá a vydatná.

„Zasněžovat už prostě nepotřebujeme. Na kopci je přes metr sněhu. Nechci se rouhat, ale už nyní víme, že minimálně do poloviny března budeme mít na kopci plno,“ hlásí spokojeně Jakub Juračka.

Provozovatel skiareálu na Trojáku by musel hodně dlouho pátrat v paměti, aby se rozpomenul na podobnou zimu. „Snad někdy v roce 2008,“ přemítal.

Sněhové podmínky jsou letos opravdu nadstandardní. Během ledna často mrzlo, a hlavně napadlo mnoho přírodního sněhu. V kombinaci s tím umělým a správnou úpravou získali vlekaři kvalitní a odolné sjezdovky. Tradiční strašák v podobě oblevy je letos příliš neděsí.

„Máme spočítáno, že i přes opravdu vysoké teploty vydržíme ještě nějakých šest týdnů. Troufnu si tedy říct, že alespoň do půlky března můžeme garantovat sníh,“ naznačil Jan Dudek, který provozuje Skiareál Karolinka.

Předpovědi počasí jsou ovšem poměrně příznivé a lyžovat se klidně může až do konce března.

Ukázková zima navíc částečně pomáhá řešit problém, jak na hory nalákat návštěvníky. „Sníh je nejlepší reklama,“ prohodil Juračka. Roli ale hrají i investice před sezonou a každodenní práce personálu na údržbě areálu.

„Nám se navíc vyplatilo pracně si budovat klientelu škol, které jezdí na kurzy. Klíčové je, že žádné školní pobyty nemusíme kvůli nedostatku sněhu rušit,“ dodal Juračka.

Ekonomický přínos sezony zatím provozovatelé středisek nehodnotí. Je ještě brzy, klíčová bude návštěvnost v únoru a hlavně přes jarní prázdniny, které budou v době od 25. února do 3. března.

I proto jsou třeba na Stupavě velmi zdrženliví a nesdílejí nadšení ostatních.

„Pro nás je to běžná sezona, počasím i návštěvností. Nespadlo tu asi tolik sněhu, co třeba v Beskydech,“ podotkl provozovatel střediska Lubomír Orel. I on však kvituje, že nemusí vyrábět tolik umělého sněhu a stačí se jen starat o kvalitu toho, co na kopci leží.

Nechybí adrenalinové atrakce

Množství přírodního sněhu umožnilo v některých areálech otevřít i atrakce, jež byly předchozí roky zavřené. Například ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích si lidé budou moci vyzkoušet jízdu na gumových člunech ve speciálně upraveném sněžném korytu, je to takzvaný snowtubing.

„Ke zprovoznění snowtubingu je potřeba opravdu velké množství především přírodního sněhu – a ten letos konečně zase máme k dispozici,“ řekl šéf Ski areálu Razula Martin Pařízek s tím, že posledních pět let fungovala tato atrakce jen jednou, a to velice krátce.

Na sjezdovce u hotelu Horal ji původně chtěli spustit už o uplynulém víkendu. Teploty byly ale nad nulou a čluny po mokrém sněhu příliš nejezdily. Snowtubing tak začne fungovat, jakmile bude chladněji.

Do Karolinky zase míří lidé za největším snowparkem na Moravě. „Letos je v top stavu. Je kilometr dlouhý, má tři velké skoky a patnáct menších atrakcí,“ zmínil Dudek. Jezdí sem přitom zkušení vyznavači akrobatického lyžování, ale i začátečníci a rodiny s dětmi.

„Může tam opravdu kdokoliv, pro návštěvníky je to hezké zpestření,“ dodal Dudek.

Na Pustevnách se zase dá vyzkoušet sjezdové lyžování ve volném terénu a v panenském sněhu. Freeriding sem láká každý den desítky zájemců. „Jezdí se v lese nebo po neupravených sjezdovkách. Navíc po celé délce kopce od horní až po spodní stanici lanovky. Takovou příležitost jinde nemají,“ popsal Petr Chrostek z areálu na Pustevnách.

Tam přitom oficiálně sezonu odpískali už na začátku kvůli nedostatku vody na zasněžování. „Ale nelitujeme, ušetřili jsme spoustu peněz. Pokud nemáte základ z umělého sněhu, jen ten přírodní vám nevydrží. Brzy by slehl a lidé by jezdili po trávě,“ upozornil Chrostek.