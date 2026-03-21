Ve Stupavě zůstávají v provozu hlavní sjezdovka se dvěma vleky a dětská sjezdovka s pásem. Je na nich mezi 40 až 80 centimetry sněhu.
„Ráno je to většinou teď pořád zmrzlé. Přes den to samozřejmě částečně taje,“ řekl provozovatel areálu Lubomír Orel. „Jsou krásné dny, svítí sluníčko, takže ideální jarní lyžovačka.“
Naopak na menší a mírnější sjezdovce na hřebeni sníh v minulých dnech odtál, spolu s ní je uzavřená i sjezdovka, která ji propojuje s hlavním svahem. Lyžovat vyrážejí zájemci do Stupavy především ráno a večer, kolem poledne jsou sjezdovky téměř prázdné.
Lyžařská sezona v kraji odstartovala. Jako první se rozjely vleky ve Stupavě
„Od pátku jsme navíc zavedli pro všechny návštěvníky dětské jízdné, abychom trošku ještě přilákali lidi,“ naznačil Orel. Otevřeno je od 8.15 do 19.30 hodin.
Pokud bude přát počasí, středisko by podle něj mělo zůstat otevřené alespoň do Velikonoc. Poprvé se v aktuální sezoně rozjely ve Stupavě vleky koncem loňského listopadu.
„Sezona je po dlouhé době dlouhá a pro nás dobrá v tom, že lidé chodili,“ libuje si provozovatel. „Takže my jsme velice spokojení.“
Jinde už sezona skončila
V Karolince se zatím naposledy lyžovalo minulý víkend, od pondělí areál přerušil provoz. Existovala možnost, že by se lyžovalo od pátku do neděle v tomto týdnu, nakonec to však kvůli tání sněhu možné nebude.
„Ve středu jsme to odpískali a sezonu ukončili,“ řekl provozovatel střediska Jan Dudek. „Provoz už by vyžadoval značné úsilí, navíc se má pokazit počasí na víkend.“
Poprvé ve skončené sezoně si do Karolinky mohli zájemci za lyžováním vyrazit o posledním prosincovém víkendu.
Ve Zlíně se lyžuje už sto let. Vášeň pro ski málem stála Tomáše Baťu život
„Pro nás to byla historicky nejlepší sezona,“ pochvaluje si Dudek. „Samozřejmě hlavní podíl na tom má stavba nové čtyřsedačkové lanovky. Přidalo nám to spoustu nových lyžařů, jsme spokojení.“
V minulém týdnu ukončila provoz také střediska Synot Kyčerka a sjezdovka Horal ve Velkých Karlovicích, areál Rališka v Horní Bečvě nebo středisko Troják u Rajnochovic. Další zimní areály v kraji většinou zavřely už dříve.