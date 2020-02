Skateparky nabírají na popularitě, města do nich dávají miliony

Příznivci adrenalinových sportů v Luhačovicích dlouho chodívali s terénními koly, koloběžkami či skateboardy na staré hřiště za restaurací Rimini, které ale nesplňovalo bezpečností kritéria.

„Bylo skryté a nepřehledné, například v případě zranění při sportu by se k dětem nemusela včas dostat pomoc,“ řekl starosta Marian Ležák.

Ve městě proto koncem loňského roku otevřeli novou plochu plnou ramp, skokánků a překážek. Hřiště se speciálním povrchem v Zahradní čtvrti stálo 2,5 milionu korun, splňuje vše potřebné a uspokojuje jak začátečníky, tak i zkušenější vyznavače skateboardingu.

„Těší mě to hlavně kvůli dětem, protože od nich šla iniciativa a takovéto hřiště jich ocení celá řada,“ poznamenala Jolana Kozubíková, která se kvůli skateparku už dříve obrátila na zastupitele.

Investice do budování či modernizace skateparků jsou v trendu po celé zemi. Zatímco dříve platilo, že tato místa jsou spíše opomenutá a překážky si svépomocí upravují skupinky „skejťáků“, v dnešní době se o tento typ sportovišť radnice zajímají mnohem více.

Předloni vznikl nový skatepark ve Vizovicích, loni Holešov pořídil za půl milionu korun nové prvky do stávajícího areálu blízko koupaliště.

„Mít takové vyžití je dobré pro příznivce sportu i pro města. Lidé, kteří tam jezdí, by se jinak pohybovali po parkovištích, chodnících či silnicích, což by nebylo bezpečné,“ zdůraznil holešovský starosta Rudolf Seifert.

Také pohled veřejnosti na komunitu skejťáků se mění. Představa o skupinkách poflakující se mládeže, která užívá drogy a ničí veřejný majetek, je už přežitá.

„To byla taková nálepka rebelů, kteří nic dobrého nedělají. Ale myslím, že nová hřiště ji pomáhají změnit,“ upozornil Jindřich Žák, jednatel společnosti Komerční domy Rožnov, která provozuje tamější skatepark.

Moderní betonový monolit vznikl v Rožnově před čtyřmi lety. Stál pět milionů korun a zařadil se mezi nejmodernější na Moravě. Na jeho projektování spolupracovali i zkušení skateboardisté. Dnes se tu pořádají prestižní závody a učí sportovat děti.

„Areál je propojen s workoutovým hřištěm a stadionem, vše je monitorováno městskou policií. A veřejnost jej dnes vnímá velmi pozitivně,“ vyzdvihl Žák.

Oprava skateparku ve Zlíně má začít letos či příští rok

O stavbě skateparku proto uvažují rovněž města, kde podobná sportoviště chybí. Uherské Hradiště, kde provizorní skatepark už roky funguje u sportovní haly, chce postavit moderní zařízení v areálu sousedního akvaparku. Měl by stát okolo osmi milionů a město na něj chce získat státní dotaci.

„V případě, že ji nezískáme, budeme jednat o tom, že tento projekt uhradíme z vlastního rozpočtu,“ naznačil místostarosta Ivo Frolec.

V Hradišti už se přitom zastupitelé dříve kvůli skateparku nepohodli, některým totiž vadilo, že město zaplatí moc peněz.

Podle Frolce je však důležité mít kvalitní skatepark. „Dnes je po těchto sportovištích poptávka, jsou běžnou součástí měst. Nejde jen o skateboardisty, ale o terénní kola a další vyžití. Hradišťáci dnes za ním jezdí jinam. Myslím, že skatepark už jsme dávno měli mít,“ uvedl.

Po novém skateparku touží také Valašské Meziříčí, kde je dosud k dispozici jen speciální betonová vana v blízkosti Huťského lesíka.

O vylepšení současného skateparku ve sportovním areálu Zelené by stáli i ve Zlíně. „Park je hodně využívaný, ale překážky už asi nesplňují úplně všechno, co by měly mít,“ podotkl Adam Janoš, který tady dříve pořádal sportovní akce.

Skatepark je v původní podobě od roku 2004 a město má připravenou studii na rekonstrukci celého sportovního areálu.

„Pokud vše půjde hladce, je možné s opravou začít již v letošním, případně příštím roce,“ sdělil mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.