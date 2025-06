Modernizace skateparku v Bartošově čtvrti a stavba nových hřišť se zázemím vyvolala kritiku opozice. Považuje to a ohledem na omezené finanční možnosti radnice za přemrštěnou cenu. Navíc když v okolních městech si v podobných případech většinou vystačili s částkou do 10 milionů korun.

Podle města ale nejde „jen“ o nový skatepark. „V současné době má projekt nešťastný název, což je matoucí a budí to otázky skrze jeho cenu,“ přiblížil primátor Jiří Korec (ANO).

„Vznikne tam nový skatepark a zároveň s ním dvě nová víceúčelová hřiště a hřiště na parkour. Také zázemí, chodníky, osvětlení a veřejný prostor, který tím bude dotčený,“ dodal. Podle něj magistrát řeší celou lokalitu. „Díky tomu se to vyšplhalo na vyšší částku, než jsme předpokládali,“ uvedl Korec.

Původní cena byla přes 30 milionů korun, za které by se opravil jen skatepark. Záměr se pak začal rozšiřovat o opravu dnes zavřených hřišť a poté i o zázemí, které navrhli architekti. „Každý tento krok cenu navyšoval,“ naznačil Korec.

Při schvalování balíku nových investic, kam skatepark spadá, měli opoziční zastupitelé řadu výhrad. „Myslíme si, že je to naprosto neúměrná cena a jde o úplně jiný projekt, než o jakém jsme se původně bavili. V okolních městech jsou skateparky levnější a také slouží. Nevím, jestli to není zbytečně velké a město si to může dovolit,“ reagoval Pavel Simkovič (STAN).

Podle něho skatepark špatný není, ale jde o to, jestli se musel dělat v takovém rozsahu a jestli měl mít takovou prioritu. „Peníze se mohly použít na něco jiného. Řešili jsme na zastupitelstvu například to, že ve školství bude chybět 29 milionů korun,“ zmínil Simkovič.

Raději více menších skateparků?

„Zaráží nás výše investice, protože za tuto částku by podle nás mohlo vzniknout více menších skateparků v různých lokalitách města,“ podotkl opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

„Když je jeden centrální, tak se k němu mohou děti z jiných částí města složitě dostávat, což může dělat větší obavy jejich rodičů, než kdyby ho měly v docházkové vzdálenosti,“ poznamenal.

Proměna skateparku Bartoška a dalších sedm investičních akcí vyjde na 216 milionů korun. Město na ně použije i přebytek hospodaření z minulých let 100 milionů. „Kdybychom si to nemohli dovolit, tak to neděláme,“ konstatoval Korec.

Práce v Bartošově čtvrti by měly začít letos a trvat přibližně rok. Město chce v nejbližších dnech podepsat smlouvu se zhotovitelem.

Podle primátora menší skateparky jen s pár prvky nenahradí jeden větší. Navíc na Bartošově čtvrti bude nejen povrch, ale i překážky z betonu, nikoliv z kovu jako dnes. Celý areál by měl déle vydržet a modernizací být zhodnocený.

„Není to o tom, jestli na to máme, nebo nemáme, ale o tom, že jsme se rozhodli pro určitý druh standardu, a z toho vyplývají další návaznosti,“ vysvětlil ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS).

V jiných městech zaplatili méně

Nový skatepark má mít takové parametry, aby mohl vytvořit zázemí pro celou zdejší komunitu milovníků skateboardu. Má mít přesah i do dalších částí regionu, budou se tam moci pořádat lokální soutěže.

„Rada se rozhodla, že půjde do rozšířenější varianty. Takže jsme věci uspořádali tak, abychom to byli schopni proinvestovat. Město nikdy nebude v situaci, že bude mít na všechno,“ uvedl Chalánek.

Další větší města v kraji už opravené skateparky mají a byly výrazně levnější. V Uherském Hradišti vznikl v roce 2021 skatepark s bazénovou částí a desíti překážkami za devět milionů korun. „Záměrem města bylo vystavět vysoce kvalitní, moderní a bezpečný skatepark, který nebude vyžadovat nákladnou údržbu nebo časté opravy,“ řekl starosta Stanislav Blaha (ODS).

V Otrokovicích vyšel skatepark poblíž dopravního hřiště na sídlišti Trávníky na necelých sedm milionů, v Kroměříži zhruba jen na tři. Stavěl se na místě vyhořelého skateparku v Obvodové ulici. V obou městech je dělali také v roce 2021.

Ve Valašském Meziříčí je odhadovaná cena plánovaného skateparku 25 milionů korun, město s ním chce začít příští rok. Bude stát v místě bývalé železniční vlečky a stejně jako ve Zlíně půjde o větší volnočasový areál s překážkami pro freestyle sporty a zázemím. Bude na ploše osm tisíc metrů čtverečních.