Fotbalisté bojují za osvětlení hřiště, dopady na sousedy chtějí řešit

Nezvyklá rozepře o umělé osvětlení na fotbalovém hřišti na Zlínských Pasekách se dostala do další fáze. Poté, co nespokojení občané začali na přelomu roku sepisovat už druhou petici, v níž formulují své výhrady, podobný krok udělali příznivci fotbalu.

Organizátorem petice na podporu osvětlení je místopředseda klubu SK Zlín 1931 a poslanec Marek Novák. Zatím nasbíral přes 240 podpisů.

„Chceme ukázat, že zájem o to, aby hřiště fungovalo, je větší, než aby nefungovalo bez světel. Děláme to i na popud rodičů dětí, které tady trénují,“ nastínil Novák.

Situace byla vyhrocená zejména v zimě, kdy se na hřišti trénovalo, po příchodu jara a koronavirové pandemie, která zastavila všechny sportovní aktivity, se to tolik neřešilo. Spor ale přetrvává.

Osvětlení postavila radnice loni na podzim za zhruba čtyři miliony korun. A vzhledem k tomu, že stojí u hřiště s umělým povrchem, umožňuje to, aby se tady trénovalo i v zimních měsících, což na travnatých površích i s ohledem na jejich kvalitu v této době nebývá možné.

„Za léta, kdy se na hřišti vystřídalo několik generací, se v těsné blízkosti vybudovaly rodinné domy. Některé obyvatele bohužel obtěžují balony, které často zaletí na jejich pozemky,“ píše se v petici za podporu osvětlení.

Lidé z okolí hřiště, které leží u největšího městského sídliště Jižní Svahy, měli ze silných světel předem obavy a poslali na radnici petici už loni, nedávno začali chystat druhou.

„Ještě uvidíme, jestli petici podáme. Bude záležet i na tom, jaké kroky udělá město,“ nastínila spoluorganizátorka petice Jana Moučková. Letos už na radnici jednala se zástupci města a věří, že může dojít ke kompromisu.

Podle ní jde hlavně o to, aby se zlepšily podmínky Haně Chrastinové a její rodině, která bydlí v domě hned za jednou z branek hřiště. Žena si stěžuje nejen na ostré světlo, které jí svítí do domu, ale i na hluk a míče, jež na její pozemek často zalétávají.

„Bylo by dobré postavit tam zídku, aby se světlo odclonilo. Chtělo by to osvětlení také regulovat,“ nastínila Moučková. „Jednání na městě bylo vstřícné,“ doplnila.

Hana Chrastinová říká, že se na místě v době zimních tréninků nedalo bydlet. „Zdravotně mi to tady nesedí. Je to šílené, i večer máme doma jako ve dne,“ stěžovala si v zimě Chrastinová. Během koronavirové pandemie se pro ni situace výrazně zlepšila.

Světla posoudí hygienici

Díky světlům může v zimě na hřišti, které vzniklo v roce 1931 na louce, již sportovním nadšencům věnoval Jan Antonín Baťa, trénovat zhruba 120 dětí od šesti do 15 let a 20 dorostenců od 16 do 19 let. Poslední tréninky končily ve 20:30 hodin.

Podle Nováka bude klub řešit sklon světel tak, aby nezasahovala na sousední pozemky. Posuzovat by to měli hygienici. „Pokud se ukáže, že je sklon v rozporu s hygienickými pravidly, tak je upravíme,“ zmínil Novák.

Město mezitím ve spodní části oplocení za brankou u domu Chrastinových přidalo plné zábrany, které brání prolétávání míčů pod oplocením a částečně cloní i výhled na hřiště. Prověřuje i další možnosti, jednou z nich je, že upraví vysoký plot za brankou.

„Nejde to ale udělat tak, že jen nastavíme stávající sloupy, na to nejsou podle statika spočítané,“ nastínil vedoucí oddělení prevence kriminality a sportovišť magistrátu Igor Zipper.

Jednou z možností je, že se nová zábrana postaví před tou stávající směrem k hřišti, nebo směrem od něho. Bude záležet na tom, co bude technicky přijatelné. Zábrana by pak neměla propouštět ani světlo.

„Hledáme optimální řešení, abychom nemuseli rozkopávat výběhovou plochu hřiště. Do zahájení zimní sezony bychom to chtěli dát do pořádku,“ přislíbil Zipper.