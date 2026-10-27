Řidiči vedlejší cestu často využívají ve snaze vyhnout se kolonám a semaforům na souběžně vedoucí hlavní třídě Tomáše Bati. Jezdí po ní také šoféři na trase mezi Tečovicemi a největším zlínským sídlištěm Jižní Svahy.
Úzká silnice však na takový nápor dopravy není stavěná a tamější obyvatelé už deset let žádají, aby to město řešilo. Teď se konečně dočkali. Od středy 28. října se změní dopravní značení v ulici Pod Vinohrady a bude tady zavedena jednosměrka.
Začínat bude za vjezdem ke společnosti Kamenivo TAŠ-STAPPA a povede dál ve směru z Prštného do Louk. Projet opačným směrem, tedy z Louk do Prštného, už nebude možné.
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Změna se dotkne řidičů, kteří v Loukách u hasičské zbrojnice odbočují vlevo a pokračují „zadem“ přes Prštné směrem do centra Zlína nebo k hypermarketu Albert. Po zavedení nového značení již budou muset u zbrojnice pokračovat rovně ke křižovatce u čerpací stanice OMV.
„Cílem opatření je snížit nadměrnou tranzitní dopravu v hustě zastavěné oblasti a přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ uvedl zlínský radní pro dopravu Václav Kovář (ANO).
Obyvatelé lokality novinku vítají
Radnice ke změně přistoupila i díky tomu, že se lidé z Prštného a Louk shodli, kterým směrem jednosměrku vést. Navíc bude zatím platit do konce září 2027 a poté město její fungování vyhodnotí. A proč právě tento směr?
„V opačném směru by vznikaly problémy v Prštném při nájezdu na třídu Tomáše Bati. Z Prštného by totiž byl pouze jeden výjezd,“ vysvětlil Kovář. „Věřím, že jednosměrka pomůže a dopravu opravdu zklidní.“
Obyvatelé dané lokality novinku vítají. „Doprava byla častým námětem setkání místních občanů se zastupiteli. Hustý provoz vadil nejen obyvatelům ulic Pod Vinohrady a Chaloupky, ale postupně začal stále více trápit také lidi v dalších ulicích směrem na Tečovice,“ řekla Jana Pilušová, jedna z iniciátorek petice za vznik jednosměrky.
Při sčítání dopravy před šesti lety vyšlo najevo, že tudy projede pět tisíc aut denně. A dnes je jejich počet ještě vyšší. „Hodně řidičů tudy jezdí do Tečovic, Sazovic a Machové. Navíc se nad námi staví nová zástavba a přivaděče na hlavní silnici přestávají stačit,“ podotkla Pilušová. „Změna tak uleví mnoha lidem,“ je přesvědčená.
Upozornila ale, že tato část Zlína stále není dopravně dořešená a pomůže jí až Prštenská příčka, tedy plánovaná silnice spojující hlavní tah Otrokovice–Zlín s druhou stranou města bez nutnosti projíždět centrem.
„Jsem velmi ráda, že to tak dopadlo. Stálo to velké úsilí,“ souhlasí Vlasta Sárová, která bydlí v Prštném a v minulosti se podílela na dvou peticích za změnu dopravního řešení.
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„Zatím je to dočasná změna, a pokud se neosvědčí, směr se otočí. Mělo by to navíc platit jen do příštího září, protože pak se začne opravovat most v Loukách a zase budou fungovat oba směry.“
Podle Jana Trněného ze zmíněné firmy Kamenivo Zlín je důležité, že průjezdná zůstane ulice Záluští, kudy se vjíždí do areálu společnosti. Ulici Pod Vinohrady už nyní využívají jen auta s hmotností do 3,5 tuny, velké náklaďáky na ni mají zákaz.
„Problém však budeme mít s přepravou mezi provozovnami. Když se něco porouchá, potřebujeme stroj převézt, teď budeme muset vjet na čtyřproudovku a blokovat provoz. Kolový nakladač totiž jede jen rychlostí 20 kilometrů v hodině,“ konstatoval Trněný.