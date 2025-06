Půjde o úsek v Prštném a Loukách, který celkem měří přes kilometr. Omezení budou téměř zrcadlově stejná i v opačném směru. Práce začnou v sobotu 28. června a mají skončit do pátku 15. srpna, tedy před víkendem, kdy se jede ve Zlíně a okolí Barum rally. Volný bude vždy jeden jízdní pruh pro každý směr.

„Vybrali jsme období, kdy bývá ve Zlíně nejmenší provoz, zejména pokud jde o městskou hromadnou dopravu,“ zmínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Práce jsou rozdělené do čtyř etap. První ve směru do Otrokovic začne za křižovatkou u supermarketu Albert a skončí za křižovatkou na Podhoří. V opačném směru úsek skončí na stejném místě, bude však kratší. Nejdříve přijdou na řadu pravé, tedy vnější jízdní pruhy, což má trvat do 8. července.

„Provoz bude veden v jednom zúženém jízdním pruhu v obou směrech,“ upřesnila mluvčí zlínského ŘSD Lucie Trubelíková. „Autobusové zastávky Podhoří, sídliště budou v této etapě v obou směrech přesunuty. Ulice K. Světlé bude úplně uzavřena,“ doplnila.

Následovat budou opravy levých jízdních pruhů ve stejných úsecích, což zabere další týden. Zastávky ale budou opět na svých místech, ulice K. Světlé bude zase průjezdná.

Oprava části frekventované silnice I/49 ve Zlíně začne v sobotu 28. června a skončí nejpozději 15. srpna. (červen 2025)

Pak se zhruba sto metrů nebude dít nic, protože tato část, která slouží i jako most přes potok, přijde na řadu příští rok. V dalších dvou etapách cestáři opraví úsek z Podhoří po křižovatku v Loukách u tamní herny, kde je odbočka do ulice Pod Šternberkem. A opět v obou směrech a nejdříve pravé, potom levé jízdní pruhy.

Kritické budou křižovatky

„Nejhorší budou křižovatky,“ upozornil Chudárek. „Nejkomplikovanější bude ta v Loukách u benzinové stanice OMV. Bude se opravovat po čtvrtkách a bude se přes ni dát vždy projet všemi směry. Zdržení tam ale určitě bude, ostatně ve špičkách tam bývá už dnes,“ odhadl.

To platí pro celý tento úsek frekventovaného hlavního tahu, po němž se doprava někdy posunuje velmi pomalu, aniž by na něm byla omezení. I proto se dají navzdory letním prázdninám očekávat komplikace.

Silničáři přitom řidičům nenabídnou oficiální objízdnou trasu. Hlavní zlínskou tepnu však bude možné objet ze spodní i horní strany po vedlejších cestách. I tak musejí všichni účastníci silničního provozu počítat se zdrženími.

„Jsme připraveni přijmout veškerá dostupná opatření, abychom negativní dopady dočasného snížení průjezdnosti této páteřní trasy na cestující a na pravidelnost provozu MHD minimalizovali,“ vzkázal mluvčí Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Vojtěch Cekota.

Podle Chudárka silničáři musejí opravit tento úsek ze dvou důvodů. Už příští rok má stát začít s modernizací železniční trati z Otrokovic do Zlína, přičemž do krajského města by se měly dostat v roce 2027.

„Příští rok budeme opravovat další úsek hlavního tahu u cihelny v Malenovicích,“ předestřel Chudárek. „A musíme to stihnout do té doby, než se sem dostanou práce na dráze, abychom se nepotkali. Nastane výluka vlaků a více lidí bude jezdit trolejbusy.“

Druhým důvodem je to, že povrch vozovky je podle Chudárka ve špatném stavu, ačkoliv to nemusí být na první pohled patrné, protože jde o síťové trhliny. Někde jsou ale výtluky a do asfaltu se prorýsovávají spáry ze spodních vrstev vozovky, čímž také vznikají nerovnosti.

„Lidé to tak možná nevnímají, ale kdybychom cestu nechali ve stejném stavu do dalšího roku, tak už se po ní nebude dát jezdit,“ řekl Chudárek.

Silničáři v posledních letech o prázdninách vždy opravovali část hlavního průtahu Zlínem. Loni šlo o úsek v centru od křižovatky pod Městským divadlem po mrakodrap. Práce byly naplánované ve stejném termínu jako letos, skončily však díky dobrému počasí i rychlé práci dělníků o týden dříve. Kolony se tvořily, ale doprava nekolabovala.

„Loni se to o prázdninách osvědčilo. Nakonec to žádná velká hrůza nebyla,“ připomněl Chudárek.