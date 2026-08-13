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Silničáři úplně zavřeli průtah Huštěnovicemi, potíže čekejte i u Pozděchova

Milan Libiger
  13:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan SalačMAFRA

Řidiči musejí ode dneška počítat s omezením na dvou důležitých silnicích ve Zlínském kraji. Cestáři začnou za úplné uzavírky opravovat průtah Huštěnovicemi v délce přibližně jednoho kilometru. Pak i hlavní tah mezi Pozděchovem a Prlovem, který měří necelé dva kilometry a bude uzavřený jenom částečně.

Dopravní komplikace tam však mohou být větší. Důvodem je skutečnost, že souběžně s cestou I/55, jež prochází Huštěnovicemi směrem na jih, vede už dálnice D55, která je otevřená od konce roku 2024.

„Opravovaný úsek bude po dobu prací zcela uzavřen. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům IZS, autobusům a místním obyvatelům,“ sdělila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

„Pro ostatní řidiče bude vedena objízdná trasa po dálnici D55, kterou bude možné využít bezplatně. Na dálnici D55 mohou řidiči najet na exitu 47 Staré Město a u Babic z okružní křižovatky,“ upřesnila.

Hlavní výjezd ze Zlína je průjezdný. Silničáři opravy dokončili s předstihem

Takové řešení vítá také obec. „Myslím si, že to bude nejlepší řešení,“ míní starosta Huštěnovic Aleš Richtr.

„Když se opravoval průtah obcí v roce 2011, tak to s objížďkami bylo horší, protože dálnice ještě nebyla. Provoz v obci je po jejím otevření menší, přibližně třicet procent aut už jezdí po dálnici,“ poznamenal.

Průtah Huštěnovicemi byl už hodně poničený, a to také těžkou technikou, která se podílela na výstavbě dálnice. Objízdná trasa po dálnici může být pro řidiče dokonce rychlejší než průjezd obcí. Řada jich jezdí pod dálnici běžně.

„Kdyby tam dálnice nebyla, musel by být při opravě kyvadlový provoz, takže by se tam tvořily kolony. Oprava by navíc trvala delší dobu,“ poznamenala Trubelíková. Tím, že že bude uzavírka úplná, budou silničáři rychlejší. Práce chtějí mít hotové do konce srpna.

Uzavírky na silnici I/55 na Vsetínsku

Od pátku částečně uzavřou také hlavní silnice I/49 mezi Pozděchovem a Prlovem. „Provoz bude po dobu prací veden kyvadlově a podle aktuální dopravní situace jej budou řídit pracovníci stavby, nebo semafory,“ upřesnila Trubelíková.

Řidiči by tady měli počítat se zdrženími. Podle mluvčí ŘSD budou mít k dispozici objízdnou trasu po cestě do Vsetína přes Sirákov. Stavební práce mají trvat do 13. září. „Řidičům děkujeme za trpělivost a ohleduplnost,“ vzkázala Trubelíková.

Dokončení dálnice D55 se blíží. Kilometr z Napajedel do Babic vyjde na miliardu

Cestáři navíc na stejné cestě ve Vizovicích opravují most přes Želechovský potok, což také omezuje řidiče. Provoz je tam vedený kyvadlově, práce skončí v prosinci.

Stejné omezení je i na frekventovaném průtahu Buchlovskými kopci, který silničáři rekonstruují u Zlechova. Práce mají skončit příští pátek. Částečně uzavřený je kvůli rekonstrukci do konce září také most přes Brodský potok ve Starém Hrozenkově.

ŘSD pracuje také na cestě mezi Lidečkem a Horní Lidčí, na mostě přes řeku Moravu před Uherským Hradištěm nebo na průtahu Brumovem - Bylnicí.

Modrá značka – I/49 v Huštěnovicích, červená značka – I/49 u Pozděchova

Modrá značka – I/49 v Huštěnovicích, červená značka – I/49 u Pozděchova

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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