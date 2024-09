Cestování po Valašsku bude komfortnější, začala stavba důležité silnice

Za nové dálniční úseky budou řidiči od ledna platit, části starostů se to nelíbí

Od příštího roku stát zpoplatní nové úseky dálnic. Ve Zlínském kraji se to týká D55 z Babic do Starého Města a ze Starého Města do Moravského Písku. Řidiči by zároveň měli platit za úsek D49 z Hulína...