Před zúžením se doprava v ranní špičce nezastavovala. Jela pomalu, ale pohybovala se. „Auta nestála a jela krokem. Bylo to tak z obou stran. Na cestě ze Zlína do Malenovic to bylo volnější, z druhé strany o něco pomalejší,“ všiml si řidič Petr Novotný.
Ten místem projížděl kolem osmé hodiny ráno. „Bylo to celkově docela v pohodě, zdržení bylo malé,“ shrnul. „Zatím se kolony netvoří. Aut je podstatně méně než v běžných měsících. Je vidět prázdninový provoz,“ potvrdil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.
Silničáři začali frézovat levý pruh ve směru ze Zlína, ve čtvrtek se pustí do levého v opačném směru. Od pondělí do čtvrtka by pak měli pokládat nový asfalt.
„Pak se budou dělat pravé pruhy. Bude to trvat déle, protože je tam větší podíl ručních prací po dokončení práce strojů,“ nastínil Chudárek. „Uvidíme, jak to půjde a jestli nám to nebude brzdit déšť nebo extrémní teploty.“
Práce mají trvat nejdéle do konce července, nikoliv tedy až do půlky srpna. V tuto dobu zpravidla končily opravy úseků hlavního tahu ve směru do Zlína v minulých letech. Silničáři každý rok opraví jeho část. Kvůli omezení někdy byly kolony aut dlouhé několik kilometrů.
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Prázdniny ve Zlíně začaly dopravními uzavírkami, kolaps se zatím nekoná
Řidiči odbočí i během oprav k supermarketu Terno na jedné a k budově soudu na druhé straně. Vždy ale jen doprava. Stejně tak, když budou od Terna a soudu vyjíždět. Budou moci jet pouze doprava.
Kvůli bezpečnosti jezdí vlaky po přejezdu u Terna rychlostí jen 10 kilometrů za hodinu. Pracovníci stavby tam navíc nepouštějí chodce ani auta, když jede vlak.
Silničáři řidičům nenabízejí žádnou objížďku. Existuje však možnost vyhnout se místu cestou přes Louky a Tečovice. „Řidiči to musejí vydržet, ale je to snesitelné. Není to kyvadlový provoz, jeden pruh je průjezdný v každém směru,“ zmínil Chudárek.
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Úleva jen na chvíli. Omezení na příjezdu do Zlína skončí, silničáři se přesunou jinam
Pro řidiče je to další letní komplikace na příjezdu do města. Cestáři v červnu na téměř měsíc uzavřeli hlavní tah od Vizovic, a to v okolí křižovatky nad Lidlem.
První den byla situace špatná, pak se zlepšila. Motoristé místo objížděli po souběžně vedoucí Štefánikově ulici nebo na opačné straně údolí kolem nemocnice.
V centru Zlína město aktuálně opravuje křižovatku v Hradské ulici, která je úplně uzavřená. Jenom v jednom jízdním pruhu je průjezdná Vodní ulice. Zlínští šoféři jsou už zvyklí na to, že v posledních letech je na cestách krajským městem čeká řada omezení.
Silničáři opravují hlavní příjezd do Zlína v úseku od odbočky k cihelně v Malenovicích po benzinovou stanici na křižovatce v Loukách.
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