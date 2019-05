Krajští silničáři dostali méně peněz, některé opravy cest musí počkat

Loni získali silničáři ve Zlínském kraji na opravy komunikací nižších tříd kolem 160 milionů korun, letos necelých 70 milionů.

„Loni jsme udělali asi pětadvacet celoplošných oprav silnic, letos to bude třeba jen patnáct. Je to ale pořád lepší než nic,“ reagoval náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berecka.

Silničáři mají seznam akcí, který se bude brzy schvalovat. Je v něm třeba spojnice mezi Bohuslavicemi a Doubravami, Kunovicemi a Hlukem, Polichnem a Biskupicemi nebo necelý kilometr dlouhý úsek hlavního příjezdu na zlínské sídliště Jižní Svahy. Pokud tyto rekonstrukce projdou, měly by se začít dělat v létě.

Cestáři mají méně peněz proto, že kraje sice dostanou na opravy čtyři miliardy jako loni, ovšem přímo od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) jenom polovinu. O zbytek musejí žádat v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

„Máme za sebou období vyčkávání, zda peníze od státu dostaneme,“ řekla před časem předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová po jednání s premiérem Andrejem Babišem.

„Nejkomfortnější by pro nás ale bylo systémové řešení, že by se uzákonil postup, na základě kterého by každoročně kraje automaticky dostaly potřebné finanční prostředky ze SFDI,“ doplnila.

Babiš argumentoval tím, že kraje letos dostaly v souhrnu o 20 miliard více než loni, a tudíž by měly mít peněz dost. Zmíněné dělení peněz bude muset ještě schválit vláda.

Krajští silničáři chtějí z IROPu získat peníze na rekonstrukci čtyřkilometrového úseku cesty z Bystřice pod Hostýnem do Hranic či na průtah Loukovem.

Podle Berecky se však do těchto akcí pustí, i kdyby na dotace nedosáhli. „Začneme letos, pokračovat budeme příští rok,“ upřesnil.

Kraj už bez ohledu na příjmy od státu schválil také opravy cest v Ludslavicích či Brumově a mostů v Hrachovci a Komárově. Začnou také letos v létě.

„Cílem je přispět nejen k vyššímu komfortu řidičů, ale také zvýšit bezpečnost silničního provozu a snížit hladinu hluku a emisí,“ dodal zlínský hejtman Jiří Čunek.