Zlín ochromily opravy silnic, blokují tři frekventovaná místa najednou

Vyměňovat povrch na hlavním příjezdu od Otrokovic (I/49), kde se místy cesta za tří jízdních pruhů zužuje na jeden, začali silničáři 10. července. A v půlce minulého týdne obsadili třetí významný příjezd do Zlína – od Fryštáku.

Současně jsou tak rozkopané tři důležité silnice, po nichž denně projede kolem 55 tisíc aut. Pokud ze všech zůstane volný jenom jeden jízdní pruh, jejich kapacita se sníží na polovinu.

„Měli se domluvit, ať to není ve stejnou dobu, protože to je opravdu strašné,“ reagoval motorista Václav Nový. „Navíc jsou i další drobnější opravy na jiných zlínských cestách. Možná chtějí, abychom jezdili na kole nebo na koloběžce.“ Faktem je, že práce silničářů nikdo nekoordinuje, k čemuž přispívá to, že akce řeší různé organizace.

Investorem opravy výpadovky na Fryšták je krajské Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), průtah Zlínem dělá státní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), hlavní část prací na Březnické ulici pak platí město. Navíc opravy na silnicích první třídy povoluje krajský úřad, na silnicích druhé třídy magistrát. Všechny akce jdou však přes policii, která s nimi musí souhlasit.

„Šťastné řešení v těchto případech neexistuje. Všechny komunikace, které jmenujete, byly v havarijním stavu a vyžadovaly neprodlenou opravu. Proto se práce realizují o prázdninách, kdy je provoz značně omezený,“ zmínila policejní mluvčí Monika Kozumplíková. „Souhlas jsme vydali za předpokladu dodržení podmínek, které prováděcí firmy dodržely. A to i s vědomím, že se stavby budou překrývat.“

Pro šéfa zlínské buňky ŘSD Karla Chudárka bylo však překvapením, když krajští silničáři minulý týden částečně uzavřeli výjezd na Fryšták.

„To jsem nevěděl. Nic bych s tím ale nenadělal, nepřeruším kvůli tomu opravu cesty I/49 ve Zlíně. Chápu však, že jsou řidiči naštvaní,“ míní Chudárek. „Nedělá to čest našemu řemeslu.“

Podle něho je ale dobře, že se začal opravovat průtah městem v době, kdy je Březnická ulice částečně uzavřená a nedá se po ní přijíždět do centra. Znamená minus téměř pět tisíc aut denně, které by odbočily na hlavní tah.

Zmínil také, že se silničáři mezi sebou domlouvají na velkých akcích, aby se vyhnuli současným souběhům. V tomto případě jde ale „jen“ o velkoplošné opravy povrchů vozovek. „V březnu byla koordinační schůzka, kde jsme se informovali o všech stavbách v celém kraji, nejen ve Zlíně. Myslím si, že vzájemná informovanost byla,“ domnívá se ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

V případě výpadovky na Fryšták sdělil, že jde o akci na několik dní (skončit má ve středu 26. července) a dělníci pracují od brzkých ranních hodin. Otázka ale je, zda by nebylo vhodnější, kdyby začala poté, co 12. srpna mají skončit práce na průtahu Zlínem.

„Před Barum rally (od 18. do 20. srpna) už tady najíždějí týmy a diváci a taky není prostor. Bohužel se to sešlo,“ poznamenal Malý. „Odložili jsme ale třeba opravu na Kudlově, aby to nekolidovalo s Březnickou.“

S tím, že jsou silničáři tlačeni do oprav o prázdninách a že by se současně měli vejít mezi termíny velkých letních akcí, jako je Barum rally nebo Masters of Rock a Trnkobraní ve Vizovicích, souhlasí i Chudárek. „Všechno se nedá vměstnat do prázdnin, pak dochází k takovým situacím,“ upozornil.

Na to pak doplácejí i cestující v městské hromadné dopravě a dopravní podnik nasazuje náhradní autobusy, aby je přivezl do cíle cesty. Podle jeho ředitele Josefa Kocháně schází koordinátor oprav, a mělo by proto dojít k těsnější spolupráci mezi silničáři, městem a policií.

Pracovat v noci je komplikované

„Jestliže dovedou zajistit průjezdnost města pořadatelé mimořádných akcí, jakými je filmový festival nebo Barum rally, mělo by se to prostřednictvím přípravy a koordinace všech zainteresovaných zvládnout i během opravy komunikace I/49,“ sdělil Kocháň.

„Co nejlepší koordinace akcí je v zájmu všech organizací, které spravují silnice,“ podotkl zlínský radní přes dopravu Václav Kovář. „Již na jaře jsem řešil možnost větší informovanosti zúčastněných do budoucna, což se mi podařilo domluvit. Ale to nic nemění na tom, že každá dopravní stavba s sebou nese omezení.“

Souběh tří akcí za šťastný také nepovažuje. Nicméně dopravní situace podle něho kritická není, jen nepříjemná a komplikovaná. A to i proto, že řidiči si po pár dnech většinou najdou cesty, po nichž se snaží uzavřená místa objet.

„Provoz sledujeme za pomoci kamerových systémů, na dopravní komplikace se snažíme reagovat operativně ve spolupráci s prováděcí firmou,“ řekla Kozumplíková.

Řidiči však ze současného stavu na zlínských cestách nadšení nejsou. „Opravujeme také průtah Vsetínem, kde jsou jisté komplikace, ale neřeší se to mediálně tak jako ve Zlíně,“ uvedl Malý. „Tady na to řidiči více upozorňují, dostáváme více e-mailů.“

Někteří motoristé poukazují na to, že by silničáři mohli pracovat i v noci. Podle Chudárka k tomu však bývá obtížné získat povolení od hygieny a noční práce považuje za nebezpečnější a složitější na přesnost, pokud jde třeba o rovnost povrchů vozovky. Zlínu by v současné situaci mohla pomoci dálnice D48 z Hulína do Fryštáku a do Lípy. To však bude ještě několik let trvat.