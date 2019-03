Na šikanu nejvíc upozorňují sedmáci. Agresoři často útočí ve skupině

Žáci a studenti škol ve Zlínském kraji vyslali za poslední dva roky víc než stovku anonymních upozornění na šikanu. Udělat to mohou díky mobilní aplikaci Nenech to být. V kraji je do ní zapojených 62 škol.