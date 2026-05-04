Říkal, že je doktor a pomůže nám, líčili svědkové v případu zneužití opilé nezletilé

Za lékaře se podle svědků vydával sedmačtyřicetiletý muž, který čelí u krajského soudu ve Zlíně obvinění ze sexuálního útoku a pohlavního zneužití čtrnáctileté dívky. Předseda senátu naznačil, že skutek by mohl být překvalifikován na znásilnění. Muži hrozí až 12 let vězení, vinu odmítá. Obvinění z výroby dětské pornografie naopak doznal.
Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské pornografie a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Obžalovaným je osmačtyřicetiletý muž ze Zlína. (březen 2026)

Svědkyně dnes u soudu připustila, že předloni nechala ve Zlíně svou opilou čtrnáctiletou kamarádku samotnou v bytě muže obžalovaného z jejího následného pohlavního zneužití a sexuálního útoku. Dotyčného ani jedna z nich neznala.

Starší z dívek tehdy bylo 19 let. Spolu s nimi v bytě byla ještě další kamarádka, která v ten den slavila osmnáctiny. Před soudem teprve bude vypovídat. Sedmačtyřicetiletý muž podle žalobkyně dívku zneužil poté, co její starší kamarádky odešly.

Opilou a pozvracenou čtrnáctiletou dívku a její dvě kamarádky muž podle státní zástupkyně potkal předloni v březnu v trolejbusu, načež jim navrhl, aby šly k němu domů.

„Říkal, že prý je doktor a jestli nechceme pomoct. Jestli nechceme jet k němu domů, ať se vyspí. Vyptával se, kolik máme roků. Každá jsme řekly, kolik nám je,“ řekla dnes nejstarší ze tří dívek.

Připustila, že v bytě opilou kamarádku vysvlékla z pozvracené mikiny a tepláků, načež dívka zůstala jen v legínách, podprsence a tričku. Posléze s druhou kamarádkou byt opustily. „Věřila jsem, že se nic nestane. Pán říkal, že se o ni postará a nechá ji prospat,“ líčila svědkyně.

Když na druhý den školačku potkala na autobusovém nádraží, dívka se jí prý svěřila, že byla dvakrát znásilněna. „Chodila, jako kdyby ji to tam bolelo,“ zmínila svědkyně, která věc oznámila na policii.

U soudu dnes svědčil i mladý muž, který s dívkami byl v inkriminované době na oslavě, kde se pil alkohol, a následně s nimi jel v trolejbuse. Také on uvedl, že jim muž říkal, že je asi doktor a odveze je k sobě domů.

„Já jsem nechtěl, protože jsme ho neznali,“ řekl svědek. Do bytu nejel. Odmítl tvrzení obžalovaného, který uvedl, že skupince nabízel zavolání sanitky nebo odvezení opilé dívky k rodičům. „To jsme jí nabízeli my,“ sdělil svědek. Nikdo však prý nevěděl, kde školačka bydlí.

Obžalovaný už dříve tvrdil, že mu dívky, které opilou kamarádku doprovázely, řekly, že jim je 18 let a všechny tři společně chodí na praxi. Tvrdil, že pokud by znal skutečný dívčin věk, k sobě do bytu by ji nevzal. Dnes znovu zopakoval, že pohlavní styk s ní neměl.

„Došlo pouze k hlazení, líbání, jak jsem uvedl minule. Několikrát jsem se jí ptal, jestli můžu, jestli jí to nevadí. Odpověděla, že nevadí,“ tvrdí muž.

Podle obžaloby však muž dívku v noci dvakrát svlékl donaha, osahával ji a dával si její ruku na penis, ve druhém případě jí podle státní zástupkyně Renaty Bártkové penis také zasunul do vaginy. Předseda senátu Radomír Koudela nevyloučil, že by skutek mohl být překvalifikován na znásilnění.

Zatímco v případě sexuálního útoku a pohlavního zneužití obžalovaný vinu popírá, v další části případu, který soud projednává, se doznal. Týká se to výroby dětské pornografie a dalších souvisejících přečinů v případě 21 dívek, které muž mezi lety 2020 až 2024 kontaktoval prostřednictvím internetu a přiměl je, aby mu před webkamerou pózovaly nahé.

Hlavní líčení bude pokračovat 4. září.

