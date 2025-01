Senioři ve Vsetíně jezdí k lékaři taxíkem přes šest let. Zájem o službu roste

Služba senior taxi, která je součástí projektu Vsetínský senior, je určena občanům Vsetína ve věku 65 let a starším či držitelům průkazů ZTP a ZTP/P. V hornatém území Vsetína s řadou hůře dostupných lokalit jim usnadňuje například cesty k lékařům, do lékárny, na nákup, poštu či úřady.

Zájemci se musí nejdříve registrovat na odboru sociálních věcí městského úřadu. Tam na počkání obdrží průkaz s evidenčním číslem, jménem uživatele a také telefonním kontaktem na poskytovatele služby.

„V loňském roce absolvovali občané více než deset tisíc jízd, přičemž počet držitelů průkazu se přehoupl přes 2 400,“ poukázal místostarosta Jiří Růžička. Stejně jako v minulosti platí, že každý držitel může uskutečnit maximálně osm jízd za měsíc o libovolné délce, ovšem pouze na území Vsetína,“ upřesnil.

Jízdu je potřeba předem objednat na telefonním čísle provozovatele 778 779 710, a to v pracovní dny od 6.30 do 17 hodin a o víkendech od 6.30 do 12 hodin.

Využití senior taxi je pro seniory cenově výhodné. Za každou jízdu zaplatí přímo řidiči fixní částku 25 korun, zbývající náklady pak dofinancuje město ze svého rozpočtu. I proto zájem o tuto službu roste, a město se tak rozhodlo přidat další automobil.



„I díky navýšení počtu vozidel stoupl průměrný měsíční počet jízd z 660 na 850 a průměrný měsíční nájezd z dvou tisíc na 2 800 kilometrů. Nejvytíženější je tato služba ráno od 6.30 do 10.30 hodin,“ přiblížil místostarosta.

Podle něj město loni na senior taxi doplácelo 1,42 milionu korun. „V rozpočtu na rok letošní je na ni vyčleněno 2,05 milionu korun,“ dodal Růžička.