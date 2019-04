Muž jezdil bez řidičáku a opilý, po honičce mu policisté zabavili auto

Třiašedesátiletý muž už má v rejstříku trestů čtyři záznamy. Když před pár dny ráno policisté při běžné službě uviděli jeho zelenou Škodu Octavia, kterou za předchozí roky dobře znali, rozjeli se za ním a snažili se auto zastavit.

„Řidič však na výzvu k zastavení zareagoval tak, že zrychlil a prudce zatočil doprava na polní cestu. Snažil se policistům ujet. Jeho divoká jízda skončila na konci komunikace u vjezdu na pole, tam muž zastavil a z vozidla vystoupil,“ popsala honičku zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Po výzvě k předložení dokladů muž tvrdil, že je zapomněl doma. Pohledem do databází si však policisté potvrdili to, co už delší dobu věděli.

„Muž není držitelem žádného řidičského oprávnění, jeho vozidlo navíc není technicky způsobilé k provozu. A aby toho nebylo málo, dechová zkouška u muže, který policisty přesvědčoval, že před jízdou nepil žádný alkohol, vykázala hodnotu vyšší než 1,5 promile. Po lékařské prohlídce policisté vyzvali řidiče k vydání osobního vozidla, které zajistili,“ poznamenala Kozumplíková.

Muž je podezřelý ze spáchání dvou trestných činů a čtyř přestupků. Za ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí mu hrozí až dva roky vězení.

„Za to, že nezastavil na výzvu policisty, nepředložil doklad o zákonném pojištění vozidla a osvědčení o registraci vozidla, a navíc užil k jízdě vozidlo, které není technicky způsobilé k provozu, mu zároveň ve správním řízení hrozí několikatisícová pokuta,“ doplnila policejní mluvčí.