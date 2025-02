Na Vsetínsku hořel seník, škoda je 20 milionů. Hasiče potrápila plechová střecha

Někteří řidiči zlínského dopravního podniku sepsali petici za to, aby se během zimy nenastupovalo do trolejbusů a autobusů předními dveřmi. Stěžují si, že je vozech i kabinách pro řidiče zima, což se...

Do hromadné šarvátky po odpískání středečního derby se Zlínem se nezapojil. Kapitán vsetínských hokejistů Erik Hrňa se po prvoligové výhře 4:1 hlavně snažil klidnit rozvášněné spoluhráče. „Nechtěl...

S Afričany nás vždy sblíží fotbal. Vášnivý cestovatel navštívil stovky zemí

Pořádně cestovat začal až po čtyřicítce, kdy se jeho děti dostaly do teenagerského věku. Ale pak se do toho pustil s o to větší vervou. Pavel Křižka z Bojkovic už navštívil kolem stovky zemí a jsou...