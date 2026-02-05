Jiří Čunek například neváhá kritizovat prezidenta Petra Pavla kvůli „esemeskové“ kauze ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě). Hlava státu ji podle něj využila ke kampani před dalšími prezidentskými volbami. Čunkovi se také nelíbí, že Pavel nejmenoval ministrem životního prostředí poslance a nestranického čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka.
Když nastupovala současná vláda Andreje Babiše (ANO), Čunek ji jednoznačně uvítal, ačkoliv lidovci byli součástí vlády předchozí. Zlínský senátor a starosta Vsetína je také výrazným kritikem Green Dealu či LGBT agendy.
„Muž je muž a žena je žena a jen tito dva mohou vytvořit rodinu. I když mainstream jede něco jiného, my musíme vést kulturní válku za respektování přírodních zákonů.“