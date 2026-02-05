Jen hra a promyšlený tah prezidenta, říká Čunek o kauze Macinkových esemesek

Jiří Čunek vede do krajských voleb koalici KDU-ČSL a Zlín 21. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Milan Libiger
  20:00
Jiří Čunek loni oslavil čtvrt století v KDU-ČSL. Nicméně svými postoji se stále častěji dostává do názorových rozporů s vedením strany. Jeho facebooková zeď vypadá, jako by ji tvořil spíše současný vládní než opoziční politik. V rozhovoru pro iDNES.cz populární senátor a starosta Vsetína otevřeně mluví o názorových rozdílech, které má s vedením strany.

