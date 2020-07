ANO vypustí volby do Senátu ve Zlíně i Hradišti, nemá vhodné kandidáty

Možná se bojí porážky, říká politolog Vládnoucí hnutí ANO si chce v senátních volbách ušetřit porážku, nebo nenašlo vhodného člověka. To ale také má svou příčinu, jak říká zlínský politolog Karel Kouba z Univerzity Hradec Králové. „Možná že to je strategická úvaha v tom smyslu, že hnutí ANO nebylo nikdy moc úspěšné v senátních volbách. V posledních i předposledních senátních volbách mělo vyšší očekávání, ale senátorů má jen pár. Senátní volby vyhrávají osobnosti, které jsou s regionem spojeny, a oni takové nikdy neměli, nebo neměli štěstí na to, aby je oslovili,“ uvažuje Kouba. ANO si tedy může myslet, že by senátory Goláně a Valentu neporazilo?

Možná. Na druhou stranu jsem si počítal regresní model, podle něhož skutečnost, že někdo před volbami zastával senátní funkci, je nevýhoda. Vychází to tak statisticky. Důvodů může být více. Voliči často chtějí alternativu a zkoušejí nové strany a kandidáty. To je to věčné hledání alternativ a důsledek otřesu stranického systému v naší zemi v posledních deseti letech.



A co když hnutí zkrátka jen nenašlo vhodné kandidáty?

Ano, možná jen nikoho schopného nenašli, což je otázka nabídky politiků. Mnoho regionálních osobností si možná uvědomilo po všech kauzách ANO, včetně té poslední brněnské, že ANO není tou liberální stranou a protikorupčním hnutím, za které se vydávalo v době svého vzniku. Mnoho známých osobností nechce být spojováno s ANO, proto hnutí má problém někoho najít. Myslíte, že osobnosti nemají zájem kandidovat za nejsilnější politickou sílu v Česku?

Když je někdo úspěšný nezávislý starosta a chce prorazit do Senátu, tak nemá důvod, aby se spojoval s ANO. Nedá mu to nic navíc pro dosažení úspěchu. Pomohlo by mu to v poslaneckých nebo krajských volbách, kde jsou společné kandidátky, v senátních volbách jsou ale kampaně extrémně personalizované, a vlastně bez programů. Pro část voličů může být značka ANO přítěží. Pro část ovšem naopak nebude, ne?

Ano, ale tito voliči nechodí k senátním volbám s takovou četností. V senátních volbách bývá extrémně nízká volební účast, chodí k nim spíše vzdělanější voliči a spíše ve městech. Potvrzuje se podle vás skutečnost, že hnutí ANO = jeho předseda Andrej Babiš?

ANO funguje organizačně jako franšíza, jako například McDonald's. V centrále vznikne značka a drobné sdružení lokálních elit si řekne, že by bylo dobré si tuto značku koupit. Jako se všemi franšízami však i tady vzniká problém s kontrolováním kvality.