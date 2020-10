Jako starosta už jsem získal zkušenosti, jsem čitelný, říká Bazala

Čekal jste, že Ivo Valenta pro vás bude vyrovnaný soupeř?

Věřil jsem si. Myslím si, že druhé místo je dobrá pozice. Bude záležet na tom, jestli přijdou voliči, kteří mě volili, a jak se zachovají ti, kteří volili jiné kandidáty.

Požádal jste ostatní kandidáty či jiné politiky o podporu?

Ano, mám podporu Antonína Sedi a také Stanislava Juránka, Mariana Jurečky nebo Ivo Frolce.

Valenta se s lidovcem utkal ve druhém kole už před šesti lety, kdy porazil Pavla Botka. Jsou vaše šance na úspěch větší?

Nechci působit sebevědomě, ale tehdy získal lidovecký kolega šest tisíc hlasů a pan Valenta čtrnáct. Teď je rozdíl minimální a my máme velkou voličskou základnu. Příznivce žádám, aby k volbám přišli znovu.

V krajských volbách KDU-ČSL výhru neobhájila. Může se to promítnout i do senátních voleb?

Doufám, že ne. Ztratili jsme na kraji tři mandáty, to je jednoznačný neúspěch. Ale volby do Senátu jsou jiné.

Ve své kampani hodně stavíte na starostovských zkušenostech. Myslíte, že jsou v Senátu opravdu důležité?

Z mého pohledu ano. Senát slouží k tomu, aby upravoval zákony, se kterými pak na obci pracujeme a které mají vliv na naše rozpočty, odpadové hospodářství, školství, protipovodňová opatření nebo zachycení vody v krajině. My jsme pak ti, kdo tyto projekty realizují. Myslím, že moje starostovská zkušenost by měla být výhoda.

Jaké má váš protikandidát silné a slabé stránky?

Je šest let senátorem, ví, o co se jedná, má neomezené finanční možnosti a tým lidí kolem sebe. Na druhou stranu zde nežije. Ale nechci nijak útočit ani se vůči němu vymezovat. Vedeme slušnou kampaň.

V čem byste byl naopak lepším senátorem než on?

Pan Valenta je nezávislý, já jsem jasný kandidát KDU-ČSL s podporou STAN a TOP 09. Tím pádem mám jasný názor vůči zákonům a jasné programové priority. Nemusí se to všem líbit, ale jsem díky tomu čitelný. V tom vidím svou výhodu.

Pokud uspějete, jakému tématu se hodláte během působení v Senátu věnovat?

Určitě se budu věnovat infrastruktuře, konkrétně dostavbě dálnice D55, která se připravuje dvacet let. Nebo rychlostní silnici D49 na Púchov. Jsou to rychlotratě, které pomohou tomu, aby lidé kvůli práci například v Brně nemuseli měnit bydliště, ale zůstávali v regionu. Také bych se chtěl věnovat úhradové vyhlášce, kvůli které mají nemocnice rozdílné platby a pro tento region to není dobré. Současně mě zajímá ekologické zemědělství, ochrana vody nebo stárnutí populace. To vidím jako velký problém, musíme se o seniory postarat.