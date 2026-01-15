Od brzkých ranních hodin dopravu na tomto místě řídí policisté. „Budeme na místě do doby, než bude světelná signalizace opravená,“ ujistil mluvčí policie Petr Jaroš.
Na vyřazení semaforů upozornily Technické služby (TS) města Zlín na sociálních sítích. Podle ředitele TS Jakuba Černocha došlo při středeční dopravní nehodě k poškození sloupu světelné signalizace a jeho oprava bude trvat týdny.
„Vím, že je to nepříjemné, ale děláme, co můžeme. Kolegové byli na místě hned po včerejší nehodě a pracují na tom, aby se ještě dnes nebo nejpozději zítra zprovoznilo provizorní, ale funkční řešení,“ přiblížil Černoch.
Semafory u zastávky MHD už jsou v provozu
Mimo provoz byly v ranní špičce také semafory na přechodech u zastávky MHD Náměstí Míru.
„Od rána se u těchto semaforů střídaly hlídky městské policie, aby zajistily bezpečnost chodců i plynulost dopravy. V devět hodin byl jejich provoz obnovený,“ informoval zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík. „Vyřazená zůstává křižovatka s ulicí Gahurova. Je to jedna z pěti klíčových křižovatek v centru Zlína a to má vždycky potenciál ochromit dopravu,“ doplnil.