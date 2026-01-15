Semafory na klíčové křižovatce ve Zlíně mají výpadek, dopravu řídí policie

  9:01aktualizováno  9:19
Dopravu v krajském městě od rána komplikuje výpadek semaforů na klíčové křižovatce, která bývá každý den přehlcená nejen v ranní a odpolední špičku. Ve středu večer se totiž na křížení třídy Tomáše Bati a Gahurovy ulice nedaleko tržiště Pod kaštany stala dopravní nehoda. Ta světelnou signalizaci vyřadila z provozu.

Dopravu ve Zlíně komplikuje výpadek semaforů na jedné z klíčových křižovatek na třídě Tomáše Bati a Gahurovy ulice. (15. ledna 2026) | foto: Technické služby města Zlín

Od brzkých ranních hodin dopravu na tomto místě řídí policisté. „Budeme na místě do doby, než bude světelná signalizace opravená,“ ujistil mluvčí policie Petr Jaroš.

Na vyřazení semaforů upozornily Technické služby (TS) města Zlín na sociálních sítích. Podle ředitele TS Jakuba Černocha došlo při středeční dopravní nehodě k poškození sloupu světelné signalizace a jeho oprava bude trvat týdny.

Zlín chystá další tři chytré křižovatky, v září vyzkouší první pod Jižními Svahy

„Vím, že je to nepříjemné, ale děláme, co můžeme. Kolegové byli na místě hned po včerejší nehodě a pracují na tom, aby se ještě dnes nebo nejpozději zítra zprovoznilo provizorní, ale funkční řešení,“ přiblížil Černoch.

Semafory u zastávky MHD už jsou v provozu

Mimo provoz byly v ranní špičce také semafory na přechodech u zastávky MHD Náměstí Míru.

„Od rána se u těchto semaforů střídaly hlídky městské policie, aby zajistily bezpečnost chodců i plynulost dopravy. V devět hodin byl jejich provoz obnovený,“ informoval zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík. „Vyřazená zůstává křižovatka s ulicí Gahurova. Je to jedna z pěti klíčových křižovatek v centru Zlína a to má vždycky potenciál ochromit dopravu,“ doplnil.

