Myšlenka na zavedení systému sdílených kol vznikla ve Valašském Meziříčí před pěti lety. Smyslem projektu je poskytnout obyvatelům i návštěvníkům valašských měst možnost pohybu po městech i cyklostezce Bečva.
„Oslovili jsme vedení sousedních měst Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm a také obce Zašová a ve spolupráci se Zlínským krajem, který bude financovat polovinu nákladů na provoz, začali pracovat na projektu valašského bikesharingu,“ uvedl místostarosta Valašského Meziříčí Petr Nachtmann.
|
Města začínají půjčovat lidem kola přes mobil, chtějí zklidnit dopravu
„I když příprava nebyla jednoduchá, jsem moc rád, že se nám jej podařilo spustit už v polovině prázdnin, je ideální doba si to vyzkoušet,“ dodal.
Koordinátorem projektu s náklady 1,3 milionu korun je zapsaný spolek Cyklostezka Bečva, jeho součástí jsou všechny zapojené obce. Provoz, servis a další záležitosti zajišťuje společnost Nextbike.
Jak se do systému sdílených kol zapojit?
Stáhněte si zdarma aplikaci Nextbike a zaregistrujte se pod Valašsko. K ověření identity je potřeba propojení účtu s platební kartou transakcí 50 korun. Tato částka vám ovšem bude ihned proměněna na jízdní kredit.
Ve Valašském Meziříčí je k dispozici osmdesát kol, ve Vsetíně osmdesát pět, v Rožnově pod Radhoštěm dvacet a v Zašové deset. Lidé mohou na kole mezi městy přejíždět.
Ve Vsetíně je k dispozici 28 stanovišť s koly. „Využívání všech stanovišť budeme pravidelně vyhodnocovat a v případě potřeby upravovat jejich umístění. Chceme, aby služba co nejlépe odpovídala potřebám uživatelů,“ doplnil místostarosta Vsetína Petr Kudlík.
„Provozem sdílených kol ve Valašském Meziříčí, Rožnově, Vsetíně a Zašové chceme dokázat, že bicykly mohou propojit i větší oblasti a regiony,“ uvedl Dan Rambousek ze společnosti Nextbike.
|
Cyklozázemí ve Zlínském kraji se lepší. Vznikají trasy, myčky i boxy
Jak se do systému sdílených kol zapojit? Stáhněte si zdarma aplikaci Nextbike a zaregistrujte se pod Valašsko. K ověření identity je potřeba propojení účtu s platební kartou transakcí 50 korun. Tato částka vám ovšem bude ihned proměněna na jízdní kredit.
Lidé mají 30 minut zdarma na každou jízdu. V případě delší výpůjčky zaplatí korunu za každou další započatou minutu. Měsíční předplatné stojí 189 korun. Pilotní projekt bude na jeden rok. Ve Zlínském kraji jsou sdílená kola už dostupná například ve Zlíně či Uherském Hradišti.