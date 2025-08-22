Mezi městy na Vsetínsku nyní mohou cyklisté přejíždět na sdílených kolech

Autor: ,
  9:09
Ve Valašském Meziříčí začala fungovat sdílená kola. Do projektu se zapojila také další města na Vsetínsku, postupně se rozšíří do Vsetína, Zašové i Rožnova pod Radhoštěm. Společnost Nextbike nabídne zájemcům v celém regionu 195 mechanických kol na více než 70 stanovištích.
Fotogalerie4

V Uherském Hradišti od dubna začali lidem nabízet sdílené bicykly. Jízdní kola se dají vypůjčit přes mobil, prvních 15 minut jízdy je zdarma. | foto: Město Uherské Hradiště

Myšlenka na zavedení systému sdílených kol vznikla ve Valašském Meziříčí před pěti lety. Smyslem projektu je poskytnout obyvatelům i návštěvníkům valašských měst možnost pohybu po městech i cyklostezce Bečva.

„Oslovili jsme vedení sousedních měst Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm a také obce Zašová a ve spolupráci se Zlínským krajem, který bude financovat polovinu nákladů na provoz, začali pracovat na projektu valašského bikesharingu,“ uvedl místostarosta Valašského Meziříčí Petr Nachtmann.

Města začínají půjčovat lidem kola přes mobil, chtějí zklidnit dopravu

„I když příprava nebyla jednoduchá, jsem moc rád, že se nám jej podařilo spustit už v polovině prázdnin, je ideální doba si to vyzkoušet,“ dodal.

Koordinátorem projektu s náklady 1,3 milionu korun je zapsaný spolek Cyklostezka Bečva, jeho součástí jsou všechny zapojené obce. Provoz, servis a další záležitosti zajišťuje společnost Nextbike.

Jak se do systému sdílených kol zapojit?

Stáhněte si zdarma aplikaci Nextbike a zaregistrujte se pod Valašsko. K ověření identity je potřeba propojení účtu s platební kartou transakcí 50 korun. Tato částka vám ovšem bude ihned proměněna na jízdní kredit.

Ve Valašském Meziříčí je k dispozici osmdesát kol, ve Vsetíně osmdesát pět, v Rožnově pod Radhoštěm dvacet a v Zašové deset. Lidé mohou na kole mezi městy přejíždět.

Ve Vsetíně je k dispozici 28 stanovišť s koly. „Využívání všech stanovišť budeme pravidelně vyhodnocovat a v případě potřeby upravovat jejich umístění. Chceme, aby služba co nejlépe odpovídala potřebám uživatelů,“ doplnil místostarosta Vsetína Petr Kudlík.

„Provozem sdílených kol ve Valašském Meziříčí, Rožnově, Vsetíně a Zašové chceme dokázat, že bicykly mohou propojit i větší oblasti a regiony,“ uvedl Dan Rambousek ze společnosti Nextbike.

Cyklozázemí ve Zlínském kraji se lepší. Vznikají trasy, myčky i boxy

Jak se do systému sdílených kol zapojit? Stáhněte si zdarma aplikaci Nextbike a zaregistrujte se pod Valašsko. K ověření identity je potřeba propojení účtu s platební kartou transakcí 50 korun. Tato částka vám ovšem bude ihned proměněna na jízdní kredit.

Lidé mají 30 minut zdarma na každou jízdu. V případě delší výpůjčky zaplatí korunu za každou další započatou minutu. Měsíční předplatné stojí 189 korun. Pilotní projekt bude na jeden rok. Ve Zlínském kraji jsou sdílená kola už dostupná například ve Zlíně či Uherském Hradišti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Demolice Šmoulího města na Jižních Svazích začne v září, potrvá tři měsíce

V první polovině září by měla těžká technika začít demolovat Šmoulí město na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Likvidace přízemních budov, v nichž bývaly především bary a restaurace, potrvá asi tři...

Unikátní objev. Barokní jeskyně zámku v Kroměříži zdobí stovky polodrahokamů

Objev v přízemí Arcibiskupského zámku má mezinárodní význam a v rámci Evropy je výjimečný. Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci při uměleckohistorickém průzkumu zjistili, že podlahu, klenby i...

Škoda po požáru historické pily činí 40 milionů, místním shořel kus minulosti

Odhadovaná škoda po středečním požáru pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku je 40 milionů korun. Příčina zatím není známá. K rozsáhlému požáru historické pily hasiči vyrazili ve středu krátce po...

Mezi městy na Vsetínsku nyní mohou cyklisté přejíždět na sdílených kolech

Ve Valašském Meziříčí začala fungovat sdílená kola. Do projektu se zapojila také další města na Vsetínsku, postupně se rozšíří do Vsetína, Zašové i Rožnova pod Radhoštěm. Společnost Nextbike nabídne...

22. srpna 2025  9:09

Už ne jen hokej. Ve třetí lize se připomínají vsetínští fotbalisté, pomáhá i silný partner

Je to hokejové město. Místní klub byl na přelomu tisíciletí hegemonem extraligy, kterou šestkrát opanoval. Teď o sobě dávají vědět i fotbalisté Vsetína, kteří po dlouhých 41 letech působí ve třetí...

22. srpna 2025  8:18

Nadaní studenti přijeli na Academy Kroměříž ze Španělska i Jižní Koreje

Rekordní počet 80 žáků a studentů základních škol, konzervatoří a vysokých škol po celý týden v Kroměříži zdokonaloval své hudební dovednosti. Bylo jich přibližně o 20 více než v minulém roce....

21. srpna 2025  16:31

Okoštujte Vizovice. Trnkobraní se vrací k tradici a oslaví i místní kulturu

Třídenní program, větší sepětí s místními lidmi a doprovodný program rozšířený mimo areál likérky Rudolf Jelínek. Festival Vizovické Trnkobraní, který se koná od pátku 22. do neděle 24. srpna, se...

21. srpna 2025  14:11

Kvůli otravě houbami leží senior v nemocnici, snědl muchomůrku zelenou

Nemocnice Agel ve Valašské Meziříčí na Vsetínsku přijala v posledních dnech tři pacienty s podezřením na otravu z hub. U jednaosmdesátiletého muže se otrava prokázala, snědl muchomůrku zelenou,...

21. srpna 2025  12:37,  aktualizováno  13:08

Zlín a Kroměříž se ke krajské integrované dopravě připojí až příští rok

Cestující ve zlínské a kroměřížské městské hromadné dopravě měli už na konci letošního roku používat doklad, na který jezdí v linkových autobusech a regionálních vlacích, například kartu Zetka....

21. srpna 2025  8:54

Proč je Zlín baštou rallye? Za tradicí stojí továrník Baťa i slavný archeolog

Premium

Proč jsou ve Zlíně automobilové závody tak populární? Třeba i díky prvorepublikové tradici. Obvykle se uvádí, že tradice automobilových soutěží ve Zlíně sahá do roku 1933, kdy se konal první ročník...

20. srpna 2025

Je to úleva, svěřil se zloděj po dopadení. Krádežemi prý pomáhal dceři s dětmi

Ve velké části Česka působil přes dva roky zloděj, který se vloupával do sídel firem či ordinací a odnášel si z nich peníze. Když jej policisté konečně dopadli, přiznal jim, že se mu ulevilo, protože...

20. srpna 2025  13:57

Lavičky v Kroměříži, kde se scházeli bezdomovci, jsou pryč. Obavy zůstávají

Na dětské hřiště na sídlišti Oskol chodí často s dětmi z letních táborů nebo z nedaleké základní školy, kde pracuje jako učitelka. Alena Mokrošová ovšem neskrývá, že často se to neobejde bez...

20. srpna 2025  12:45

Zubří je pro střelce Mořkovského srdcovka, prioritou však zůstává cizina

Už byl jednou nohou ve Francii. Jednání o přestupu se ale táhla, a tak se Lukáš Mořkovský po dvou letech v polském Zabrze nečekaně vrátil domů do Zubří, kde se střední spojka házenkářské reprezentace...

20. srpna 2025  11:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlín drtí dřevěné zbytky na biopalivo. Plánuje i přeměnu odpadu na energii

Další krok k tomu, aby nemuselo veškerý odpad skládkovat, udělalo město Zlín. Od roku 2030 a zejména pak od roku 2035 to totiž bude složitější, omezenější i dražší. Zlínské technické služby začaly na...

20. srpna 2025  9:09

Unikátní objev. Barokní jeskyně zámku v Kroměříži zdobí stovky polodrahokamů

Objev v přízemí Arcibiskupského zámku má mezinárodní význam a v rámci Evropy je výjimečný. Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci při uměleckohistorickém průzkumu zjistili, že podlahu, klenby i...

19. srpna 2025  15:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.