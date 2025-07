Drew Scheberle, který je prezidentem Národní rady pro inovace v oblasti bezpečnosti v Austinu, během dvoudenního programu jednal s několika zástupci významných firem. „Zlínský region je velmi působivý,“ naznačil.

Můžete nejprve trochu představit vaši pozici v USA?

Jsem prezidentem Národní rady pro inovace v oblasti bezpečnosti, kde je přibližně tisíc společností v inovativním a obranném průmyslu. Naší hlavní náplní je ekonomický rozvoj Texasu, nastavování strategie s ohledem na dodavatelské řetězce či strategie vůči Číně. Lákáme investory a otevíráme jim u nás dveře a firmám z Texasu zase pomáháme dostat se do světa. Spolupracujeme s 270 hospodářskými komorami v USA. Propojujeme firmy a organizace a pomáháme jejich byznysu, ale řešíme také konkrétní situace. Jednou z nich jsou i v českých médiích známé povodně v Texasu.

Jaké jsou možnosti spolupráce Texasu a Zlínského kraje po vašich prvních dojmech z regionu?

Nejprve bych chtěl zmínit, že budování takových vztahů je dlouhodobá záležitost. Spolupráce se Zlínským krajem už začala, zlínská Univerzita Tomáše Bati navázala spolupráci se St. Mary’s University v San Antoniu. Je také třeba říci, že Texas patří mezi tři nejrychleji rostoucí regiony v USA. Navštívil jsem již Prahu, ale ve zlínském regionu jsem poprvé. Chci pochopit a rozpoznat příležitosti, které nabízí. Navštívil jsem ředitele několika významných regionálních podniků, jednalo se o Ray Service, Mesit, Aircraft Industries a Tajmac-ZPS.

V jakých oborech se nabízí spolupráce firem?

Zlínský region má úžasnou tradici například ve strojírenství, které USA už asi třicet let nemají, protože ho přesouvaly do jiných zemí. Jsou tady firmy, které začaly od nuly a dnes mají několik set zaměstnanců a potenciál dalšího růstu. Je úžasné, jak zdejší společnosti investují do své budoucnosti a zejména do mladých lidí a talentů. Je tady také neuvěřitelná hustota společností na počet obyvatel. Mezi nejzajímavější obory pro spolupráci patří strojírenství, letectví a moderní technologie.

Takže spolupracovat mohou především firmy, které působí v těchto oborech?

Oceňuji především, jak je zdejší průmysl diverzifikovaný, takže není zaměřený jen na jeden obor. Firmy mají schopnost se doplňovat, což je na tomto regionu úžasné. Je tady velký potenciál pro spolupráci firem v různých oborech na obou stranách. Některé zdejší firmy už jsou zastoupeny na americkém trhu, ale potýkají se tam s problémy, mají ještě větší hlad a chtějí růst. Tam bude naše role, abychom jim pomohli.

Co z jednání, která jste absolvoval, ještě vyplynulo?

Na základě těchto jednání se objevily firmy, které mě budou kontaktovat. Chtěly by se také stát součástí další ekonomické mise Zlínského kraje do USA.

Byla už uzavřena nějaká konkrétní spolupráce mezi podniky?

Konkrétní kontrakty nemohly být ještě uzavřeny, protože proběhly zatím jen první schůzky. Je to má pilotní návštěva, při níž se dívám, co zdejší firmy vyrábějí. Podle mého názoru mají šanci v USA uspět. Obdivuji také, co dělá ZRIA (rozvojová společnost, kterou zřídil Zlínský kraj a podílí se na cestách do Texasu, pozn. red.), jejímž úkolem je ulehčit vstup firmám na americký trh.