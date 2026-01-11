Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli na Facebooku.
„S velkým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás opustil Ladislav Samohýl, vášnivý sběratel historických vozidel a mnohonásobný účastník Zbraslav-Jíloviště,“ uvedl závod na své facebookové stránce.

„Na podzim nám ještě řekl větu, která se teď vrací s tichou naléhavostí: V roce 2026 zase vyjedu na kopec.‘ Jako by tím přivázal další rok k radosti, k tradici, k burácení motorů a vůni benzínu. Ten slib už se nenaplní – ale zůstává v něm všechno, co ho vystihovalo: chuť být u toho, neztratit tempo a znovu se postavit na start. Čest jeho památce,“ uzavřel závod svůj příspěvěk.

Řepkův mercedes koupil za miliony sběratel ze Zlína. Za kolik, neřekl

V Samohýlově sbírce nechyběl podle Zlínského deníku třeba vzácný Benz Parsifal, celá plejáda vozů Mercedes-Benz, velká kolekce vozů Laurin & Klement, největší sbírka vozů Bugatti v Česku nebo vzácné motocykly z počátků světové motorizace.

O všech vozech měl navíc velký přehled. Uměl jmenovat jednotlivá auta, jejich původ, historii či potřebné opravy. Jeho sbírka čítala asi na 400 vozů.

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

