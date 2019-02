Sběr papíru je stále oblíbený, školy za peníze z něj nakupují pomůcky

Několikrát do roka stojí před školami velké kontejnery a rodiče musejí autem přivézt i ty děti, které jinak chodí pěšky nebo jezdí městskou hromadnou dopravou. Nesou s sebou totiž mnoho kilogramů navíc, škola pořádá sběr papíru.

Žáky tím vychovává k ekologii a znamená to pro ni peníze navíc.

„Děti vidí, že je přirozené papír třídit. Vnímají to jako běžnou součást života, naučí se to a budou to dále praktikovat i ve svém dospělém životě,“ je přesvědčen ředitel Základní školy ve Zlíně-Štípě Lubomír Klátil.

„O sběr bývá zájem, rodiče na to slyší. Někdy musíme objednat i dva kontejnery,“ poznamenal ředitel.

Ke sběru papíru se v posledních letech vrátila řada škol. A zapojuje se také veřejnost. Například když sběr pořádá Základní škola Emila Zátopka v centru Zlína, může papír přinést kdokoliv.

Třídí i samotné školy. Použité papírové obaly shromažďují na místech k tomu určených a posléze dávají do přivezených kontejnerů.

Díky sběru školy získají peníze v řádu tisíců korun ročně, které mohou využít ve prospěch dětí.

„Kupujeme různé pomůcky pro výuku, takže tímto způsobem se peníze zase vracejí dětem,“ řekla ředitelka Základní školy ve Zlíně-Malenovicích Zdeňka Jančíková.

„Z peněz hradíme třeba startovné na závody, ceny do různých soutěží, pomůcky do vyučování,“ souhlasil Klátil.

Jinou cestu zvolila například Základní škola Za Alejí Uherské Hradiště. S ekologií spojuje i pomoc potřebným, peníze věnuje na dobročinné účely.