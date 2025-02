Ve Zlíně představili novorozeneckou sanitku. Je bezpečná pro miminka i mámy

„Měli jsme možnost řešit některé konkrétní detaily, které jsou ale pro nás nesmírně důležité,“ poukázal primář novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati Jozef Macko.

Jde o vůbec první vozidlo, které je takto uzpůsobené a upravené pro transport novorozenců. V posledních pěti letech se k tomu využívala sanitka jen mírně upravená, která už je na hranici své životnosti.

„Nové vozidlo svými technickými a užitnými parametry více vyhovuje našim potřebám přednemocniční neodkladné péče. Největším rozdílem je především průchod z kabiny řidiče do ambulantního prostoru a jiné rozmístění zdravotnických přístrojů,“ popsal ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Josef Valenta.

Miminko je vždy umístěné v transportním inkubátoru. Přínosem je podle Macka také sedadlo v kabině vozu pro maminky, které ve většině případů chtějí být s miminkem, ale dosud to nebylo možné.

K dispozici je rovněž vyhřívaná nebo chlazená schránka. To je pro případ, kdy zdravotníci převážejí s miminkem i mateřské mléko a potřebují ho udržovat a podávat teplé, případně naopak držet v chladu léky. Součástí je také integrovaná kamera, kterou i ze zadní části vozu vidí zdravotníci před sanitku.

„Je to i bezpečné pro dítě. Jezdím sanitkou přes třicet let a opakovaně jsme byli v situaci, kdy jsme museli zastavit například na dálnici a něco řešit. To už nemusíme, protože se můžeme volně pohybovat i během jízdy mezi prostorem řidiče a samotnou kabinou, a když děťátko potřebuje, tak mu poskytnout intenzivní péči,“ upozornil primář Macko.

Celkové náklady na pořízení speciální novorozenecké sanity přišly na 4,597 milionu korun. Většinu pokryla dotace z ministerstva zdravotnictví.