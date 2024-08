Mrazy a krupobití poničily švestky. Je to ale lepší než loni, hlásí páleničáři

V Komni na Uherskohradišťsku začali před dvěma týdny sklízet ranější odrůdy švestek a úrodu si docela pochvalují. Letošní rok pro ně nebude špatný.

„Vypadá to dobře. Bude standardní úroda,“ těší Davida Ryšavého z Eko sadů Komňa. Mladé plody jim totiž na jaře neponičil mráz. „Bojovali jsme proti mrazům ohněm, tři noci jsme stromům topili. Udělali jsme je na straně, odkud vál studený vítr. Asi se to vyplatilo. Škody nebyly žádné. Ale je to i o štěstí,“ uvažuje.

Plody navíc vypadají dobře, nejsou poškozené a měly by mít také dost cukru, ačkoliv je letošní sklizeň uspíšená o dva až tři týdny. „Vývoj plodu byl stejný, jenom to dříve kvetlo, takže i dříve dozrálo. I počasí bylo dobré,“ míní Ryšavý.

Ostatně dřívější jsou letos také žně. Může za to rychlejší nástup jara s vyššími teplotami.

Poslední týdny dozrávání ovoce počasí přálo, nejdříve hodně pršelo, teď je pár týdnů krásně. „Sklizeň probíhá dobře. Z 2,5 hektaru bychom měli sklidit 25 tun švestek,“ odhadl Ryšavý.

„Se švestkami letos není problém. I tady je chytly mrazy, ale není to tak katastrofální jako loni, kdy nebylo vůbec nic. Záleží na lokalitě,“ hlásil sadař Jiří Karger z Nětčic na Kroměřížsku, který však stromy před mrazy nechránil ohni.

Švestky jako z inkubátoru

Rané odrůdy už má pod střechou, ale s kvalitou spokojený není. Podle něho mají švestky málo cukru, což si vysvětluje právě jejich předčasným dozráním. „Tak třetina ovoce na stromech má dobrou kvalitu, jinak je jak z inkubátoru. Sluníčko bylo sice pálivější, ale bylo předčasné. Švestky, které bývají sladké, jsou plané,“ zhodnotil.

Vděčný je nicméně alespoň za takovou úrodu, jinde totiž dopadli výrazně hůře. Sady Leopoldov ve Zlíně-Malenovicích upozorňují na svých webových stránkách zájemce o švestky, že už nepřijímají objednávky, protože nejsou schopni pokrýt jejich obvyklé množství.

„Je to špatné. Polovinu úrody nám zničily mrazy a pak přišlo krupobití, čímž se ještě více snížila, takže letos bude zhruba třetinová. Máme okolo 300 tun švestek za sezonu, teď budeme zhruba na 100 tunách. Nepamatujeme tak špatný rok,“ shrnula jednatelka Sadů Leopoldov Adéla Bartáčková.

V Malenovicích místy rozdělávali ohně, ale stromy před silným mrazivým větrem neochránili. Letos navíc počítali s tím, že nakoupí techniku do sadu, například sekačky na trávu, ale musejí to odložit. „Měli bychom přežít, ale musíme šetřit,“ zdůraznila Bartáčková.

V Malenovicích sklizeň ještě neběží, protože nemají ranější odrůdy. Začít by měla v půlce srpna. „Plody budou dozrávat postupně,“ upřesnila Bartáčková.

Je to lepší než loni, hlásí páleničáři

O třetinu slabší úrodu švestek očekává Aleš Marčík ze Žlutav na Zlínsku, bude nejnižší za posledních deset let. „Loni jsme měli švestek dost, byla pěkná úroda. Letos některé stromy odpočívají, některé odrůdy poškodily mrazy,“ popsal.

Na stráních nad Žlutavou pěstuje na 34 hektarech i švestky, jablka, hrušky. „Letošní rok je výjimečný, nástup jara byl opravdu hodně rychlý,“ všiml si.

Také další sadaři hlásí slabé výnosy švestek. Ale celkově nemusí být situace ve Zlínském kraji tak špatná, jak ještě vypadala na jaře. Z toho mají radost i páleničáři, kteří o minulé sezoně mluvili o jako vůbec nejhorší, kterou zažili.

Ovoce bylo málo kvůli jarním mrazíkům. Takže se pálilo extrémně málo slivovice. „Vypadalo to, že nebude zase nic, ale jezdím po okolí a vidím, že letos může být úroda dobrá. Ne nejlepší, ale rozhodně lepší než loni,“ věří páleničář Lubomír Chalupa z Březnice.

Podle něho minulý rok postihly kraj mrazy plošněji než letos. Situace je oblast od oblasti jiná. Většinou platilo, že v údolích byla situace horší než na kopcích, ale ani to neplatí stoprocentně.

Pokud jde o ostatní ovoce, meruněk bude opět jako loni málo. Marčík sklidí kvůli mrazům deset procent běžné úrody. Také jablka má poškozená, což potkalo i některé další pěstitele. Celkově by však jejich sklizeň v kraji nemusela být úplně špatná. Ani s hruškami to zatím nevypadá taky zle.