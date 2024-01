Sochy i vodní prvky. Ve Zlíně vystavují návrhy na proměnu zámeckého parku

Všechny studie jejich autoři loni přihlásili do krajinářsko-architektonické studie, kterou vypsala Kancelář architekta města Zlína. Před koncem roku z ní vzešel vítěz, pražské studio Loom on the moon. Jeho práce mění zámecký park výrazně, avšak současně nechává jeho původní charakter zachovaný.

„Chceme z něj udělat místo, kde lidé budou chtít trávit volný čas. Najdou tam vodní plochy i plochy s atraktivními prvky, jako jsou sochy či zrcadla. Park nabídne něco nového, co v republice vůbec není,“ zmínil primátor Jiří Korec.

Měly by se změnit trasy a povrchy chodníků, ale hlavní směry zůstanou zachovány. Mezi nimi budou ostrůvky zeleně a sochy. Před západním vstupem do zámku nahradí parkoviště stromy. S kácením se v parku počítá jen minimálně.

Poblíž Bartošovy ulice vznikne prostor pro restaurační zahrádku. Mezi zámkem a budovou bývalého soudu jsou navrženy tři vodní plochy i pódium. Tady by se měla odehrávat většina kulturních akcí. Návrh navazuje na současnou parkovou expozici Zlínská zrcadla, v níž je prostřednictvím originálních zrcadel i textu představena stručná historie města.

Z pěti návrhů odborná porota ocenila tři, kromě vítězného od Loom on the Moon také od brněnských kanceláří Consequence Forma a Lucie Radilové.

„Vážím si toho, že se soutěže zúčastnily kvalitní týmy, gratuluji vítězům, a zvláště si cením zodpovědné práce poroty, jak její odborné části, tak zástupců města. Nyní bude následovat jednání s vítězem o zapracování připomínek poroty a dopracování soutěžního návrhu,“ poznamenal ředitel Kanceláře architekta města Zlína Jindřich Nový.

Předsedou soutěžní poroty byl architekt Petr Janda, zlínský rodák a autor oceněné revitalizace pražské náplavky. „Vítězové splnili zadání s největší odvahou a zároveň s největším předpokladem proměny využívání i vnímání parku obyvateli i návštěvníky města,“ upozornil Janda.

Další nezávislí členové byli architekt Pavel Řihák, krajinářští architekti Václav Babka, spoluautor proměny parku Komenského, a Lucie Vogelová. Závislou část poroty zastupoval primátor Jiří Korec, náměstek primátora Michal Čížek a Zuzana Hegmonová z odboru městské zeleně.

„Město Zlín bude dělat maximum pro to, aby se naplnil potenciál vítězného návrhu, a aby se jeden z nejvýznamnějších veřejných prostorů v centru města podařilo rehabilitovat,“ dodal Čížek.