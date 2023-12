Baťa si přál, aby park u zámku žil. Město si od proměny slibuje totéž

Bude odlišný od sousedního parku Komenského, který je určený více pro pořádání akcí a pro zábavu. „Chceme z něj udělat místo, kde lidé budou chtít trávit volný čas. Najdou tam vodní plochy i plochy s atraktivními prvky, jako jsou sochy či zrcadla. Park nabídne něco nového, co v republice vůbec není,“ předestřel primátor Jiří Korec.

Návrh vzešel z architektonické soutěže a navazuje na současnou parkovou expozici Zlínská zrcadla. V ní je prostřednictvím originálních zrcadel i textu představena stručná historie města. Autorem expozice i návrhu proměny parku je pražské studio Loom on the Moon.

V nové podobě by se měly změnit trasy a povrchy chodníků s tím, že hlavní směry zůstanou zachovány. Mezi nimi budou ostrůvky zeleně a kromě zmíněných zrcadel by tam měly stát také třeba sochy. Před západním vstupem do zámku nahradí parkoviště stromy.

„S kácením se v parku počítá jen minimálně, především v nezbytně nutných případech a u dřevin s malou perspektivou dalšího růstu. Výraznější změny se dají očekávat v keřovém patře,“ upřesnil mluvčí radnice Tomáš Melzer.

Na rozhraní parku a sousední Bartošovy ulice vznikne prostor pro restaurační zahrádku. Mezi zámkem a budovou bývalého soudu jsou navrženy tři vodní plochy i pódium. Tady by se měla odehrávat většina kulturních akcí.

„Vodní plocha před pódiem je hluboká jenom pár centimetrů, aby se v ní člověk mohl v létě procházet. V době pořádání akcí se vypustí a lidé budou moci na této ploše sledovat dění na pódiu,“ upřesnil Korec.

Město bude chtít návrh dále upravit tak, aby více odpovídal potřebám lidí. Například pokud jde o trasy chodníků, jež by měly být i tam, kde jsou vyšlapané pásy v trávě. „Město Zlín bude dělat dál maximum pro to, aby se naplnil potenciál vítězného návrhu a aby se jeden z nejvýznamnějších veřejných prostorů v centru podařilo rehabilitovat,“ řekl náměstek primátora Michal Čížek, který má městskou zeleň v kompetenci.

Proměna parku vyjde na zhruba 90 milionů korun a radnice na ní počítá s dotací, odehrát by se mohla v roce 2026.