Z opravené sýpky v Rymicích bude kulturní centrum i sídlo obecního úřadu

Petr Skácel
  12:52
Před čtrnácti lety ji obec Rymice koupila od Zlínského kraje a předloni začala s její opravou. Historická sýpka, která dlouhé roky chátrala a je kulturní památkou, se dočká nové budoucnosti. Stane se z ní nové centrum obce.

„Nemáme kulturní dům, proto jsme budovu sýpky chtěli přetvořit na naše nové sály pro kulturu a pořádání akcí ve špatném počasí i v zimě. Dnes se akce dělají v největší místnosti na zbrojnici, která je v patře a vejde se tam asi šedesát lidí,“ popsal Martin Bartík, starosta Rymic.

Po dokončení prací se do sýpky přestěhuje obecní úřad, sloužit bude i pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Oprava barokní sýpky v Rymicích na Kroměřížsku se chýlí ke konci. (prosinec 2025)
Rymice opravují budovu bývalé sýpky. Bude z ní nový multifunkční objekt s obecním úřadem, kulturním sálem i restaurací. (leden 2025)
Hospodářský dvůr v Rymicích vítá každým rokem víc a víc návštěvníků. (květen 2024)
Rekonstrukce hospodářského dvora v Rymicích je kompletní. (květen 2024)
9 fotografií

„Dosud jsme všechny akce dělali hlavně v létě, třeba hody nebo slavnosti. Vše muselo být venku,“ řekl Bartík. „Akce typu pohřebních hostin se zase konaly na hasičské zbrojnici, kam se do největší místnosti vejde asi šedesát lidí. Je to ale v patře a chodit do schodů je pro starší lidi nevhodné. Proto jsme rádi, že budeme mít sýpku, která je navržená bezbariérově. Ohlasy lidí jsou velmi pozitivní.“

Do sýpky se přestěhuje i radnice

Součástí objektu by měly být také restaurace, hudební zkušebna nebo posilovna. Celková částka přesahuje 60 milionů korun, přičemž více než polovinu nákladů hradí obec. Pro ni je to rekordní investice v historii.

Mlátičky i kočáry. V Rymicích se pyšní opravenou starodávnou konírnou

„Přestěhujeme tam obecní úřad, vznikne nové sídlo i hospodářské zázemí, které je nyní jinde. A z jejich prostor vzniknou minimálně dva byty,“ plánuje starosta. Opravy již končí. „Předpokládám, že první otevření se uskuteční na jaře,“ uvedl Bartík.

„Rymická sýpka je krásným příkladem toho, jak lze vrátit život dlouhodobě opomíjené památce. Její obnova přinese obci nové zázemí pro kulturní i společenské dění a zároveň zatraktivní celé okolí tvrze. Jde o projekt, který má skutečný dopad na každodenní život nejen místních lidí,“ podotkl krajský radní pro kulturu a cestovní ruch Ivan Láska.

Doškové chaloupky skanzenu v Rymicích ožily hanáckými vánočními tradicemi

Sýpka bude propojená se sousední tvrzí a celým areálem Muzea v přírodě Rymice. „Nebudeme tam dělat žádné ploty, takže jak dáme dohromady zahradu, budou areály pěkně provázané,“ těší se Bartík.

„Rekonstrukcí sýpky získá celý areál na svém kulturně-historickém významu. Revitalizací bývalý šlechtický režijní velkostatek znovu ožil v novém kabátě a s novým obsahem. Úpravou sýpky se obci rozšíří možnosti pořádání nejrůznějších kulturních aktivit, a to i ve spolupráci s Muzeem v přírodě Rymice,“ řekla Martina Miláčková, ředitelka Muzea Kroměřížska, které zařizuje správu rymického areálu.

Muzeum chystá opravu tvrze

Muzeum také chystá opravu tvrze, jež naváže na již dokončenou revitalizaci sousedícího areálu hospodářského dvora. Vybuduje tam místo pro setkávání veřejnosti a sál pro přednášky a workshopy.

„V objektu vzniknou tři nové expozice: archeologická, historická a etnografická, zaměřené na dějiny Rymic a tvrze a život na východní Hané,“ sdělila Miláčková.

Jezuitům v Rymicích vydělávala výroba piva, ukázal průzkum archeologů

V letošním roce muzeum získá stavební povolení a vybere dodavatele rekonstrukce. Stavební práce by se měly dělat v letech 2027–28. Loni také došlo ke stavební úpravě objektu č. p. 104, kde má v budoucnu fungovat nová expozice věnovaná včelařství a bylinkám.

„Díky revitalizaci areálu hospodářského dvora nám narůstá návštěvnost a postupně rozšiřujeme nabídku akcí pro veřejnost a edukačních programů pro školy,“ dodala Miláčková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Popálená žena je v nemocnici

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2....

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři desítky minut oživovali staršího muže, ten však na místě zemřel. Zraněnou starší ženu transportoval...

Nové dálnice, stadiony i Velké kino. Kraj čeká v letošním roce plno novinek

Vítězný návrh proměny sadu Svobody v centru Zlína (prosinec 2023)

Nové dopravní či zdravotnické stavby, řada velkých kulturních a sportovních akcí i tradičních festivalů a také podzimní komunální volby. To všechno čeká Zlínský kraj v letošním roce. Redakce iDNES.cz...

Proti jednosměrce na zlínských Nivách vznikla petice. Lidé budou hlasovat

Ulice Pod Nivami, kde chce zlínský magistrát zavést jednosměrný provoz kvůli...

Obyvatelé Vršavy, Niv a okolních ulic ve Zlíně obdrží během ledna dotazníky. V nich vyjádří svůj názor na zavedení jednosměrky v ulicích Dr. Kolaříka, Pod Nivami a Vršavská ve směru od centra města....

Kdyby měl Zlín o deset tisíc lidí více, dýchalo by se nám lépe, říká jeho primátor

Premium
Zlínský primátor Jiří Korec

Jako hlavní úkol pro nový rok 2026 si zlínský primátor Jiří Korec spolu s kolegy z vládnoucí koalice určil výběr zhotovitele na dvě velké akce, které magistrát ve Zlíně chystá. Jednak je to...

Vražda ve Zlíně. Muž jediným bodnutím zabil svoji spolubydlící, k činu se přiznal

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji se stala první letošní vražda. Muž podle policistů nožem zabil ženu, se kterou bydlel. K činu se doznal, v případě odsouzení mu hrozí až 20 let vězení. Zlínský okresní soud jej...

Z opravené sýpky v Rymicích bude kulturní centrum i sídlo obecního úřadu

Oprava barokní sýpky v Rymicích na Kroměřížsku se chýlí ke konci. (prosinec...

Před čtrnácti lety ji obec Rymice koupila od Zlínského kraje a předloni začala s její opravou. Historická sýpka, která dlouhé roky chátrala a je kulturní památkou, se dočká nové budoucnosti. Stane se...

7. ledna 2026  12:52

V Rožnově a Uherském Brodě skončila pohotovost. Obyvatelé musejí jinam

Dětská pohotovostní služba v Baťově nemocnici ve Zlíně. (leden 2023)

V týdnu, o víkendech i svátcích našli lékaře mimo běžnou ordinační dobu v budově polikliniky. Teď musejí v případě akutního zhoršení zdraví sednout do auta a na pohotovost dojet do 19 kilometrů...

7. ledna 2026  9:19

Valašskému Meziříčí chybí v centru místa pro auta. Postaví tam parkovací dům

Návrh parkovacího domu pro Valašské Meziříčí zpracovala společnost uznávaného...

Parkovací dům s kapacitou až 189 míst by mohl vyrůst na místě současného parkoviště na ulici Poláškova ve Valašském Meziříčí. Radnice proto oslovila architekta Zdeňka Fránka, který je autorem studií...

6. ledna 2026  16:19

Maminky mají nárok na tři návštěvy porodní asistentky, platí to pojišťovna

Porodní asistentky ve Zlínském kraji dojíždějí za ženami v šestinedělí přímo...

Každá maminka má od nového roku nárok na tři návštěvy porodní asistentky v domácím prostředí. Uhradí je pojišťovna. Pro novopečené maminky je to velký posun. Dosud totiž platilo, že domluvit si...

6. ledna 2026  11:50

Proti jednosměrce na zlínských Nivách vznikla petice. Lidé budou hlasovat

Ulice Pod Nivami, kde chce zlínský magistrát zavést jednosměrný provoz kvůli...

Obyvatelé Vršavy, Niv a okolních ulic ve Zlíně obdrží během ledna dotazníky. V nich vyjádří svůj názor na zavedení jednosměrky v ulicích Dr. Kolaříka, Pod Nivami a Vršavská ve směru od centra města....

6. ledna 2026  8:08

Požár betlému v Kroměříži způsobili tři podnapilí mladíci. Hrozí jim pokuta

Na Velkém náměstí v Kroměříži hořely slaměné figury z betlému. (29. prosince...

Pokuta až do výše 50 tisíc korun hrozí mužům ve věku 19, 20 a 21 let, kteří mezi svátky zapálili slaměný betlém na kroměřížském Velkém náměstí v Kroměříži. Požár zaznamenal kamerový systém i všímavý...

5. ledna 2026  15:52

Zloděj vykrádal šatny stadionů. Chytil ho policista, ani si nestihl sundat brusle

Muž, který vykrádal šatny sportovců, chytil policista na bruslích

Krádeže v šatnách zimních sportovních stadionů po celé České republice může mít na svědomí šestačtyřicetiletý muž z Pardubického kraje. Z trestného činu krádeže jej obvinili kriminalisté ze Svitav....

5. ledna 2026  13:36

Čtyřtisícový Uherský Ostroh zůstal bez pitné vody. Kvůli mrazu nebyly ani cisterny

Zámek v Uherském Ostrohu. (září 2024)

Všechny školy v Uherském Ostrohu na Uherskohradišťsku zůstaly v pondělí zavřené. Celé město bylo dva dny bez dodávek pitné vody kvůli havárii na vodovodním přivaděči. V dnešním mrazivém počasí nebylo...

5. ledna 2026  9:46,  aktualizováno  13:10

Pořád jsme v realitě. Hoftych o ambicích Zlína, přestupech i trapné díře na stadionu

Pavel Hoftych

Během vánočních svátků si na pár dnů odskočil na lyže do Itálie, jinak byl sportovní ředitel fotbalistů Zlína Pavel Hoftych v pravidelném kontaktu s majitelem klubem Zdeňkem Červenkou, jeho...

5. ledna 2026  10:44

Vražda ve Zlíně. Muž jediným bodnutím zabil svoji spolubydlící, k činu se přiznal

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji se stala první letošní vražda. Muž podle policistů nožem zabil ženu, se kterou bydlel. K činu se doznal, v případě odsouzení mu hrozí až 20 let vězení. Zlínský okresní soud jej...

5. ledna 2026  8:35,  aktualizováno  8:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rybářský pavilon v Podzámecké zahradě v Kroměříži čeká kvůli balkonu oprava

Podzámecká zahrada v Kroměříži (březen 2023)

Olomoucké arcibiskupství opraví Rybářský pavilon v Podzámecké zahradě v Kroměříži, která je památkou zapsanou na seznamu UNESCO. Ve špatném stavu je balkon pavilonu zhotovený z litiny. Celkové...

4. ledna 2026  9:59

Ceny 2026: Lidé v kraji zaplatí více za vodu i teplo, poplatky nezdražují

Před dvaceti lety prošla 21. budova v baťovském areálu, která je nejvyšší ve...

Obyvatele Zlínského kraje čeká v letošním roce mírné, maximálně pětiprocentní zdražení vody a tepla. Poplatky zůstávají na cenách minulého roku. Nejvíce si za teplo připlatí obyvatelé Vsetína.

3. ledna 2026  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.