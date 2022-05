Opravený hospodářský dvůr opráší zašlý věhlas Rymic a pomůže muzejníkům

Sýpku chtějí proměnit v kulturní sál Po zmodernizování areálu hospodářského dvora zůstane v Rymicích ještě jeden dluh. Nevzhledná rozpadající se budova bývalé sýpky, která stojí opodál. V ničem už nepřipomíná barokní historickou památku, která souvisela se zdejší tvrzí a dalšími objekty. Sýpka v minulosti sloužila jako cukrovar i ubytovna pro dělníky, teď už ale desítky let chátrá. „Ještě do revoluce byl v jedné části sklad civilní obrany, poté ale zůstala ladem. Ta druhá část chátrá ještě déle,“ popsal starosta Rymic Martin Bartík. V budoucnu by však tato budova měla přestat dělat ostudu a naopak má posloužit místním i turistům. Obec totiž plánuje její velkou rekonstrukci. „Nejvíce nás trápí společenský sál, čili celé horní patro bychom rádi využili pro velký a malý sál,“ naznačil starosta. V prostředním patře budovy je pak v plánu zřízení zázemí pro obecní úřad a posilovny s klubovnou pro spolky. „V přízemí pak počítáme s restaurací pro návštěvníky Rymic, také se skladovacími prostory pro kulturní zařízení a sociálním zařízením,“ vyjmenoval Bartík. Ten počítá, že nová muzejní expozice přiláká do obce více lidí, a proto jim bude potřeba poskytnout vhodné zázemí. Kdy se tak stane, však zatím není jasné. Rymice aktuálně chystají projektovou dokumentaci a jednají s památkáři. Problémem bude sehnat finance, protože odhadované náklady na rekonstrukci činí okolo 60 milionů. Rymice by proto chtěly požádat o dotaci určenou na obnovu brownfieldů. „Kdyby šlo všechno dobře, mohli bychom mít hotovo v roce 2024,“ doufá Bartík. Opravy by se v budoucnu měla dočkat i chátrající konírna, která je součástí hospodářského dvora, ale kvůli limitovaným výdajům nebyla součástí stávající rekonstrukce. Práce by v tomto případě vyšly na zhruba 15 milionů, větší část by chtěl Zlínský kraj pokrýt pomocí dotace a zbytek doplatit ze svého. V objektu konírny by měl vzniknout elektronicky a požárně zabezpečený depozitář velkých zemědělských strojů a odborné pracoviště konzervátorů.