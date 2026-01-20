Studie ukáže, jak se rozdělí zóna Rybníky. Firmy mají obavy o své podnikání

Milan Libiger
  12:09
Vedení zlínské radnice se chce v nejbližších měsících setkat se zástupci firem, které působí v západní části průmyslového areálu Rybníky. Ukáže jim první návrh studie, jak se může lokalita rozdělit, aby v její západní části mohly být bytové domy či služby. A chce také vyslechnout připomínky podnikatelů, kteří mají obavy, že by změna mohla ohrozit jejich rozvoj.
Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu...

Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu pro průmysl, druhou pro bydlení. (červenec 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu...
Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu...
Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu...
Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu...
5 fotografií

Proto k ní mají výhrady a loni podali žalobu proti změně územního plánu, který ji umožňuje. U soudu však neuspěli. Změnu navrhuje společnost Cream, která v areálu Rybníky vlastní asi polovinu pozemků. Na základě návrhu města začala zpracovávat i studii, jež by měla být hotová v polovině příštího roku.

„Představíme podnikatelům první návrh, který se může dál upravovat. Chceme, aby debata byla konstruktivní,“ přiblížil primátor Jiří Korec (ANO).

Firma Cream už plánuje bytovky na Rybníkách, chce vybudovat novou čtvrť

Město slibuje, že i kdyby ve východní části areálu vznikly byty, nebude to pro podniky v západní části znamenat omezení. „Jakákoliv nová výstavba ve východní části musí reflektovat aktuální stav a vlivy, tedy průmysl v západní části, nedalekou teplárnu, areál bývalého Svitu na protější straně řeky i frekventovanou komunikaci, která kolem prochází,“ vypočítal Korec.

Podnikatelé vítají diskusi s městem

Pokud tam vzniknou byty, musejí mít podle primátora řízené odvětrávání pomocí klimatizace, aby lidé nemuseli větrat okny. „Když si tam člověk otevře okno a bude vnímat rušivé vlivy, nebude si mít na co stěžovat,“ upozornil primátor.

Podle něho je bezproblémové soužití obou částí zóny možné a nejrušivějším vlivem bude sousední cesta, která je hodně frekventovaná. „Podnikatelé v západní části nemusejí mít obavy,“ vzkázal primátor.

V průmyslové zóně mají být nové byty, podnikatelé se bojí o svůj byznys

Firmy ze západní části chtějí, aby obě části dělilo nárazníkové pásmo, například zeleně. Obávají se, že by si noví obyvatelé mohli stěžovat na hluk nebo prach, což by mohlo vést k omezení výroby a rozvoje firem. Setkání se zástupci města vítají, protože budou moci projevit své obavy i návrhy.

„Vnímám pozitivně, že to s námi město bude projednávat, jak už dříve slíbilo. Věříme, že se seznámí s našimi provozy a zajistí takové podmínky, aby naše fungování bylo i do budoucna bezkonfliktní,“ doufá Daniel Tkáč, majitel firmy Taš-Stappa sídlící v západní části. „Poradíme se také s experty, abychom mohli vznést věcné připomínky,“ doplnil.

Silnice nebude stačit, myslí si podnikatelé

Podle Tkáče by měla být výstavba bytů na Rybníkách až poslední možností, kterou město využije, a mělo by raději hledat jednodušší a levnější varianty.

„Soužití by bylo velmi obtížné. Muselo by se udělat velké nárazníkové pásmo a změnit infrastruktura celého areálu,“ domnívá se Jan Vrba, ředitel firmy ACE-Tech, jež rovněž sídlí v západní části.

Zlín chce rozdělit areál Rybníky, ve druhé části by se mohlo i bydlet

Myslí si také, že pokud se zvýší počet lidí, kteří budou do areálu přijíždět, dopravní napojení bude nedostatečné, takže by se mělo upravit. „Diskusi s městem samozřejmě vítáme a doufáme, že k ní opravdu dojde. Byla už vícekrát avizována v minulých letech, ale nikdy se neuskutečnila,“ zmínil Vrba.

Město vlastní jen komunikace

Tkáč se pozastavil rovněž nad tím, že studii zpracovává společnost Cream, nikoliv radnice. Město firmě poslalo jen zadání. „Ten, kdo žádal o změnu, by měl zaplatit i studii. Chtěli jsme však, ať její zadání navrhne město, aby byla městotvorná,“ vysvětlil Korec.

Argumentoval i tím, že město na Rybníkách nevlastní pozemky. Je pouze majitelem komunikací.

Vedení Zlína má rozdělení zóny za hotovou věc, majitelé firem se diví

Areál Rybníky má rozlohu 25 hektarů a pracuje tam dnes přibližně 700 lidí. Před sto lety ho založil Tomáš Baťa. Změna územního plánu, kterou loni schválili zastupitelé, výrobu ve východní části sice neruší, ale hovoří o tom, že by se tam nemohla rozvíjet těžká výroba a že by tam naopak mohla být bytová výstavba, občanská vybavenost, komerční zařízení, služby a jen nerušící výroba.

Žaloba u soudu neuspěla

Zhruba dvacet podnikatelů podepsalo žalobu, kterou chtěli docílit zrušení změny územního plánu. Soud je ale nevyslyšel.

„Příliš nás to nepřekvapilo, i když změna územního plánu byla z našeho pohledu jednoznačným pochybením. Soud ani neposuzoval situaci v místě, řešil pouze správnost procesního postupu,“ sdělil Tkáč. „A ponechal rozhodnutí na samosprávě, tedy na volených zastupitelích, aby posoudili, zda je to v pořádku, nebo ne.“

Změna územního plánu prošla jen o jeden hlas a nehlasovali pro ni ani všichni koaliční zastupitelé z ANO a ODS. „Myslíme si, že jsme se se vším vypořádali a dává nám to smysl. Jsem rád, že soud potvrdil naše kroky,“ řekl Korec.

Redakce iDNES.cz oslovila s dotazy také společnost Cream, která na ně neodpověděla.

26. července 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

Zesnulý sběratel vlastnil i Heydrichův vůz. Na kopec už nevyjede, teskní komunita

Zlínský podnikatel a prodejce několika automobilových značek Ladislav Samohýl...

Celý svůj život věnoval automobilům zlínský podnikatel Ladislav Samohýl, který v sobotu náhle zemřel ve věku nedožitých 71 let. Novější vozy prodával, starší sbíral. A rád v nich také jezdil. Vždy...

Čunek spadl při úklidu střechy. Prozradil následky, ukázal i otisk těla ve sněhu

Čunek při odklízení sněhu ze střechy spadl ze čtyř metrů

Senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek se chlubí, že v rámci udržování kondice pravidelně odklízí sníh ze střechy svého domu. Tentokrát měl ale při této aktivitě namále a zároveň velké štěstí v...

Nehoda ochromila semafory na klíčové křižovatce ve Zlíně

Světelná křižovatka v centru Zlína na křížení třídy Tomáše Bati a ulice...

Dopravu ve Zlíně ráno komplikoval výpadek semaforů na klíčové křižovatce, která bývá každý den přehlcená nejen v ranní a odpolední špičku. Ve středu večer se totiž na křížení třídy Tomáše Bati a...

Kozlův žleb ve Zlíně se dočká proměny. Lákat chce na freestylové aktivity

Kancelář architekta města Zlína má návrh, jak by mohl vypadat Kozlův žleb pod...

Je to místo, které není moc útulné, ale současně poskytuje zajímavé možnosti do budoucna. Kozlův žleb, který se nachází pod mostem u zastávky Česká na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, by se...

Muž chtěl zabránit rozšíření ohně, hořící matraci hodil z okna. Má vážné popáleniny

Letecká záchranná služba transportuje popáleného muže z Otrokovic. (19. leden...

S vážnými popáleninami transportoval v pondělí odpoledne vrtulník do nemocnice muže, který se pokoušel zachránit svůj požárem zasažený byt v Otrokovicích na Zlínsku. Z okna vyhodil hořící matraci a...

20. ledna 2026  10:20

Až otevřou celou D55, kraj zpoplatní kamionům souběžný silniční tah

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Když stát v prosinci 2024 zprovoznil dálnici D55 z Babic do Starého Města a Moravského Písku, ulevilo se od tranzitní dopravy obcím, přes které vede stávající silniční tah I/55. Dotčení starostové...

19. ledna 2026  15:51

Opavu stále trápí chytré semafory, nyní je bude řešit i soud

Doprava v Opavě má do plynulosti daleko, systém stále hapruje. (15. dubna 2024)

Trápení Opavy s chytrým řízením dopravy i tři a půl roku poté, co mělo být hotovo, pokračuje. Z opavských ulic se však přesunulo do rukou právníků. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) městu...

19. ledna 2026  14:28

Souzený za požár baru se ve vazbě pořezal na krku i paži a chtěl zapálit okno

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Čtením některých listinných důkazů, prohřešků ve vazební věznici nebo promítáním kamerových záznamů, na nichž je vidět, jak si obžalovaný kupuje benzín a jde k baru, který se záhy ocitl v plamenech,...

19. ledna 2026  11:48,  aktualizováno  13:54

Záchranku netvoří jen sanitky, ale hlavně lidé, říká její nový ředitel

Novým ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje je od 1. prosince...

Brzy po svém nástupu do funkce se hned začal seznamovat se zaměstnanci, poskytl první rozhovory médiím a založil si nový profesní profil na sociálních sítích. Už to napovídá, jaké budou priority...

19. ledna 2026  9:09

„Pančelko, mně už se to tak líbí.“ Zlínské gymnázium Lesní čtvrť má 90 let

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť letos slaví 90. let. Při té příležitosti se v...

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť letos slaví devadesáté výročí svého založení. Při příležitosti tohoto jubilea se v Městském divadle Zlín koná výstava nazvaná Pančelko, mně už se to tak líbí. Představuje...

18. ledna 2026  9:51

Kozlův žleb ve Zlíně se dočká proměny. Lákat chce na freestylové aktivity

Kancelář architekta města Zlína má návrh, jak by mohl vypadat Kozlův žleb pod...

Je to místo, které není moc útulné, ale současně poskytuje zajímavé možnosti do budoucna. Kozlův žleb, který se nachází pod mostem u zastávky Česká na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, by se...

17. ledna 2026  10:11

Čunek spadl při úklidu střechy. Prozradil následky, ukázal i otisk těla ve sněhu

Čunek při odklízení sněhu ze střechy spadl ze čtyř metrů

Senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek se chlubí, že v rámci udržování kondice pravidelně odklízí sníh ze střechy svého domu. Tentokrát měl ale při této aktivitě namále a zároveň velké štěstí v...

16. ledna 2026  16:38

Obří drak i Budulínek. Na Pustevnách vznikly postavy z 45 tun ledu, podívejte se

Tématem 26. ročníku festivalu ledových soch na Pustevnách je Ledový svět...

Ve stanu na zasněženém vrcholu beskydských Pusteven jsou opět k vidění neobvyklá sochařská sídla. Jakmile návštěvník vejde dovnitř, po levé straně uvidí ledového obra. Je to norský trol, jediná...

16. ledna 2026  15:09

Parkování ve Zlíně opět zdražilo, na placení dohlédne auto s kamerami

Nové „chytré“ auto s kamerami bude jezdit po Zlíně a kontrolovat, jestli mají...

Mírné zvýšení cen parkovného zavedla od letošního ledna radnice ve Zlíně. Další novinkou je, že technické služby používají speciální auto, které pomocí kamer kontroluje řidiče, jestli zaplatili....

16. ledna 2026  12:27

Výuka lyžování je hit. Lyžařské školy mají plno, instruktoři ale scházejí

Děti se pod dozorem lektorů učí lyžovat na sjezdovce ve Zlíně. (leden 2026)

Je krátce před osmou ráno a lyžařský svah kousek od centra Zlína se teprve probouzí. Michal Spiegl má ale lyžáky nazuté už dávno. „Na kopci jsem kolikrát od rána do večera, klidně celý týden v kuse,“...

16. ledna 2026  8:41

Vize je mít v příštích volbách 29 procent, říká kandidát na místopředsedu ODS

Premium
Štěpán Slovák z ODS usedne do Sněmovny poprvé. Díky preferenčním hlasům...

Jeho politická kariéra nabrala rychlý spád. Ještě na podzim byl sedmadvacetiletý Štěpán Slovák politickým nováčkem z Luhačovic, pak se však díky preferenčním hlasům dostal do Sněmovny. Tento týden v...

15. ledna 2026  16:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.