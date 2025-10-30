Před soudem stanou Ukrajinci a Slovák. Viní je ze rvačky, která skončila smrtí

Krajský soud ve Zlíně ve čtvrtek dopoledne začne projednávat případ loňské potyčky skupinky mužů v Luhačovicích, po které zemřel čtyřicetiletý cizinec. Ve věci jsou obžalovaní dva občané Ukrajiny a jeden Slovák.
Rvačka, která skončila smrtí, se odehrála před barem v Luhačovicích. | foto: Ondřej Holubec, MF DNES

„Za ublížení na zdraví spáchané ve spolupachatelství, výtržnictví a rvačku hrozí Ukrajincům až deset let vězení. Slovák je obžalovaný z výtržnictví a rvačky, za mřížemi může v případě odsouzení strávit až dva roky,“ mluvčí soudu Klára Belkovová

Ke konfliktu před jedním z barů v centru Luhačovic vyjížděli policisté časně ráno v sobotu 20. července 2024. Postupně se do něj zapojilo několik lidí.

Došlo k opakovanému fyzickému napadání – údery pěstí, kopy a strkanicím. Jeden z účastníků byl opakovaně napaden dvěma násilníky, kteří mu způsobili závažná poranění hlavy.

V Luhačovicích se před barem popralo sedm lidí, jeden z nich na místě zemřel

„V důsledku těchto útoků utrpěl poškozený rozsáhlé vnitřní krvácení v oblasti mozku, které vedlo k jeho úmrtí krátce po incidentu, další osoby utrpěly lehčí zranění,“ sdělila Belkovová.

Policie v minulosti uvedla, že se do potyčky zapojilo sedm cizinců. Ve všech případech šlo podle kriminalistů o cizince, kteří v České republice pobývali legálně.

Zbraně aktéři konfliktu nepoužili. Kvůli úmrtí jednoho z nich nařídili policisté po incidentu soudní pitvu. K dispozici měli také kamerové záznamy.

