„Za ublížení na zdraví spáchané ve spolupachatelství, výtržnictví a rvačku hrozí Ukrajincům až deset let vězení. Slovák je obžalovaný z výtržnictví a rvačky, za mřížemi může v případě odsouzení strávit až dva roky,“ mluvčí soudu Klára Belkovová
Ke konfliktu před jedním z barů v centru Luhačovic vyjížděli policisté časně ráno v sobotu 20. července 2024. Postupně se do něj zapojilo několik lidí.
Došlo k opakovanému fyzickému napadání – údery pěstí, kopy a strkanicím. Jeden z účastníků byl opakovaně napaden dvěma násilníky, kteří mu způsobili závažná poranění hlavy.
V Luhačovicích se před barem popralo sedm lidí, jeden z nich na místě zemřel
„V důsledku těchto útoků utrpěl poškozený rozsáhlé vnitřní krvácení v oblasti mozku, které vedlo k jeho úmrtí krátce po incidentu, další osoby utrpěly lehčí zranění,“ sdělila Belkovová.
Policie v minulosti uvedla, že se do potyčky zapojilo sedm cizinců. Ve všech případech šlo podle kriminalistů o cizince, kteří v České republice pobývali legálně.
Zbraně aktéři konfliktu nepoužili. Kvůli úmrtí jednoho z nich nařídili policisté po incidentu soudní pitvu. K dispozici měli také kamerové záznamy.
21. července 2024