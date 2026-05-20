Mladík na ulici nadával přítelkyni, pak bodl kolemjdoucího, který jej uklidňoval

  13:30
Kriminalisté ze Vsetína obvinili devatenáctiletého muže ze spáchání trestných činů výtržnictví a těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Ke konfliktu tří mužů došlo ve Valašském Meziříčí v neděli v podvečer. Jeden z nich musel být se zraněním převezený do nemocnice.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zbylé dva muže policisté nejdříve zadrželi a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu.

„V průběhu prověřování incidentu ale vyšly najevo další skutečnosti, které vedly k propuštění staršího muže ze zadržení a obvinění devatenáctiletého muže z obou výše uvedených trestných činů,“ vysvětlila mluvčí krajské policie Monika Kozumplíková.

Podle dosavadních zjištění devatenáctiletý mladík nejprve verbálně napadal svou přítelkyni. Situaci se snažil uklidnit o dva roky starší kolemjdoucí muž. Do následné potyčky se zapojil také třiapadesátiletý příbuzný agresora.

Agresivní cizinec zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji nožem, zasáhli strážníci

„Konflikt vyvrcholil ve chvíli, kdy devatenáctiletý muž vytáhl nůž a bodl jednadvacetiletého muže do břicha. Zraněný skončil v nemocnici,“ upřesnila mluvčí.

Oba podezřelí muži nadýchali přibližně dvě promile alkoholu. Policisté je proto převezli nejprve do protialkoholní záchytné stanice a po vystřízlivění putovali do budovy policie. Mladší z mužů si tam následně převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro zločin těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na tři až deset let.

Folklor nám dal sebejistotu. Jít na herectví byl nejdřív jen nápad, líčí bratři Příkazští

Premium
Bratři Lukáš a Marek Příkazští jsou oba úspěšní herci. Lukáš (vpravo) dnes...

Jak se stalo, že se bratři Lukáš a Marek Příkazští stali úspěšnými herci? O něco známější jednačtyřicetiletý Lukáš dnes působí v pražském Dejvickém divadle, má na kontě také spoustu divadelních a...

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

Motorkářka zemřela při srážce s kamionem. Následky omezily i D55

Tragická dopravní nehoda kamionu a motorkáře mezi obcemi Babice a Spytihněv....

Při srážce s kamionem dnes dopoledne zemřela na Uherskohradišťsku mladá motorkářka. Kvůli nehodě byla sedm hodin uzavřena nebo omezena doprava po silnici I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice, což...

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

20. května 2026

Výluka na kolejích u Zašové skončí, silnice na Slovensko se ale částečně uzavře

Opravy křižovatky v Zašové na Vsetínsku. (květen 2026)

Kvůli opravě nebezpečné křižovatky v Zašové, která leží na hlavním silničním tahu z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a dál ke slovenské hranici, přibývají nová dopravní omezení. Některá...

20. května 2026  11:49

Zlín chystá soutěž na prodej bývalého soudu. Může zde stát šestipatrový dům

Bývalá budova soudu ve Zlíně.

Naděje na proměnu přes 20 let opuštěné městské budovy bývalého okresního soudu v centru Zlína nabývá konkrétních rozměrů. Městská rada má do konce května schválit soutěž na její prodej i s pozemky...

20. května 2026  8:57

Motorkářka zemřela při srážce s kamionem. Následky omezily i D55

Tragická dopravní nehoda kamionu a motorkáře mezi obcemi Babice a Spytihněv....

Při srážce s kamionem dnes dopoledne zemřela na Uherskohradišťsku mladá motorkářka. Kvůli nehodě byla sedm hodin uzavřena nebo omezena doprava po silnici I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice, což...

19. května 2026  11:53,  aktualizováno  17:37

Čas samoty a beznaděje. Emoce vězněných přibližuje fotografická výstava

Snímky Martina Skřivánka, které jsou součástí projektu Dům bez čísla popisného,...

Dohromady je jich sedm desítek a některé už posbíraly ocenění na mezinárodních fotografických salonech. Snímky Martina Skřivánka, které jsou součástí projektu Dům bez čísla popisného, přibližují...

19. května 2026  16:49

Kde bydlí? Šéf Karviné řešil nepohodlného novináře. Mafiánské praktiky, soudí policie

Jan Wolf, karvinský primátor a zároveň šéf tamního prvoligového klubu MFK...

Po vypjatém souboji se Zlínem (2:2) v květnu 2024 se šéfovi karvinského klubu a zároveň tamnímu primátorovi Janu Wolfovi nelíbilo, jak o zápase referoval Deník Sport. A tak úkoloval své podřízené,...

19. května 2026  12:50

Stovkou na elektrokoloběžce. Recidivista porušil, co mohl, a ještě ujížděl policii

Recidivista na koloběžce ujížděl policistům až stokilometrovou rychlostí

Rychlostí až sto kilometrů v hodině ujížděl muž na elektrokoloběžce policejní hlídce v Sehradicích u Luhačovic. Za honičku z konce dubna nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu...

19. května 2026  11:54

Posila s visačkou „nej". Ve Zlíně chci zažít týmový úspěch, hlásí hokejista Číp

Útočník Radek Číp je novou posilou zlínských hokejistů.

Nejlepší střelec. Nejproduktivnější hráč. Nejlepší útočník i hráč sezony podle hlasování sportovních manažerů první hokejové ligy. S visačkou „nej“ přestoupil ze Sokolova do Zlína Radek Číp. „Sezona...

19. května 2026  10:12

Bude to spíše evoluce, říká o novém systému dopravy ve Zlíně expert

Firma Cross Zlín modernizuje světelnou signalizaci na křižovatkách. Na snímku...

Od loňského února zlínská firma Cross Zlín předělává 45 křižovatek ve Zlíně tak, aby díky novému řadiči a za pomoci umělé inteligence byla doprava plynulejší i bezpečnější. Vozům MHD slibuje zkrácení...

19. května 2026  8:53

Začalo sečení trávy. Malá srnčata pomáhají chránit dobrovolníci s drony

Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat...

Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat pomáhají drony a práce dobrovolníků. S využíváním dronů s termovizí už mají zkušenosti. Dokážou před jarní sklizní porostů...

18. května 2026  15:45

Dopravní podnik chce nakoupit až 50 nových vozidel, to je polovina flotily

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice nakoupila nové bateriové trolejbusy...

Zlínský dopravní podnik, který vlastní města Zlína a Otrokovice, má v plánu letošního a příštího roku nakoupit až 50 nových vozů, čímž by téměř z poloviny obnovil svůj vozový park. Současně...

18. května 2026

