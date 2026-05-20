Mladík na ulici nadával přítelkyni, pak bodl kolemjdoucího, který jej uklidňoval

Zbylé dva muže policisté nejdříve zadrželi a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu.
„V průběhu prověřování incidentu ale vyšly najevo další skutečnosti, které vedly k propuštění staršího muže ze zadržení a obvinění devatenáctiletého muže z obou výše uvedených trestných činů,“ vysvětlila mluvčí krajské policie Monika Kozumplíková.
Podle dosavadních zjištění devatenáctiletý mladík nejprve verbálně napadal svou přítelkyni. Situaci se snažil uklidnit o dva roky starší kolemjdoucí muž. Do následné potyčky se zapojil také třiapadesátiletý příbuzný agresora.
„Konflikt vyvrcholil ve chvíli, kdy devatenáctiletý muž vytáhl nůž a bodl jednadvacetiletého muže do břicha. Zraněný skončil v nemocnici,“ upřesnila mluvčí.
Oba podezřelí muži nadýchali přibližně dvě promile alkoholu. Policisté je proto převezli nejprve do protialkoholní záchytné stanice a po vystřízlivění putovali do budovy policie. Mladší z mužů si tam následně převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro zločin těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na tři až deset let.