Kluci snědli bobule jedovatého rulíku zlomocného, dva skončili v nemocnici

Podle informací iDNES.cz mohlo jít o chlapce ze seznamovacího tábora, kteří se šli projít. Jeden z nich snědl zřejmě jednu až dvě bobule, u dalších dvou už byl počet vyšší.
Na místo pak vyjely dva záchranářské týmy včetně posádky s lékařem. Spojily se také s toxikologickým centrem v Praze.
„Jednoho hocha nakonec ponechali na místě, další dva po celkovém zajištění transportovali do Kroměřížské nemocnice s lehčími potížemi. Pacienti měli štěstí – jedovatých bobulí nepožili příliš mnoho. O pár kuliček víc a už mohlo být vše jinak,“ upozornila mluvčí krajské záchranky Gabriela Netopilová Sluštíková.
Není bobule jako bobule. Smrt si nevybírá!
Záchranáři proto stejně jako v případě sběru hub nabádají k obezřetnosti i u volně rostoucích bobulí.
Rulík zlomocný je celý jedovatý, toxin této rostliny ovlivňuje nervový systém, způsobuje zástavu dechu a tlumí činnost srdce. Jako smrtelná dávka pro děti se uvádí tři až pět bobulí.
Prvním symptomem může být stav vzrušení a výřečnosti, který přejde do útlumu a hlubokého spánku.