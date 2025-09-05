Kluci snědli bobule jedovatého rulíku zlomocného, dva skončili v nemocnici

  10:25
Krajští záchranáři vyjížděli ve čtvrtek odpoledne na Svatý Hostýn na Kroměřížsku k partě chlapců. Ti na vycházce snědli několik kuliček rulíku zlomocného. Rostlina s téměř černými bobulemi patří k těm nejnebezpečnějším u nás.
Rulík zlomocný vypadá možná lákavě, ale je smrtelně jedovatý. | foto: Profimedia.cz

Podle informací iDNES.cz mohlo jít o chlapce ze seznamovacího tábora, kteří se šli projít. Jeden z nich snědl zřejmě jednu až dvě bobule, u dalších dvou už byl počet vyšší.

Záchranáři pomáhali na svatém Hostýně skupině chlapců, kteří snědli bobule jedovatého rulíku zlomocného. (září 2025)

Na místo pak vyjely dva záchranářské týmy včetně posádky s lékařem. Spojily se také s toxikologickým centrem v Praze.

„Jednoho hocha nakonec ponechali na místě, další dva po celkovém zajištění transportovali do Kroměřížské nemocnice s lehčími potížemi. Pacienti měli štěstí – jedovatých bobulí nepožili příliš mnoho. O pár kuliček víc a už mohlo být vše jinak,“ upozornila mluvčí krajské záchranky Gabriela Netopilová Sluštíková.

Není bobule jako bobule. Smrt si nevybírá!

Záchranáři proto stejně jako v případě sběru hub nabádají k obezřetnosti i u volně rostoucích bobulí.

Rulík zlomocný je celý jedovatý, toxin této rostliny ovlivňuje nervový systém, způsobuje zástavu dechu a tlumí činnost srdce. Jako smrtelná dávka pro děti se uvádí tři až pět bobulí.

Prvním symptomem může být stav vzrušení a výřečnosti, který přejde do útlumu a hlubokého spánku.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.