„Toto není dobrá zpráva,“ povzdechl si starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek. „Jsme alespoň rádi za to, že silničáři našli řešení a zvládnou to udělat v rámci jedné stavby. Hrozilo, že budou muset předělat projekt a stavba bude zastavená třeba na dva roky. To by byl velký průšvih,“ doplnil.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) původně uvažovalo o tom, že by mohlo most zprovoznit už v říjnu, což se ale zcela určitě nestane.

„Dokončení opravy předpokládáme v průběhu listopadu,“ potvrdila mluvčí zlínského ŘSD Lucie Trubelíková. „Důvodem zdržení je skutečnost, že nosná konstrukce mostu má jiný tvar, než původně ukazoval projekt. Bylo tedy nutné znovu vyrobit některé komponenty spřažené desky, a to některé železné trny.“

Tvoří se menší kolony

Tato situace vyvstala až poté, co stavbaři odkryli horní vrstvy mostu. Předtím s ní nepočítali. Také Trubelíková však potvrdila, že doprava ve Valašském Meziříčí nekolabuje. „Teď je to setrvalý stav. Kamiony si asi zvykly na dlouhou objížďku, osobní auta místo objíždějí po místních komunikacích,“ zmínila.

Nákladní auta jezdí po objízdné trase přes Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Kopřivnici, Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm.

Osobní auta mají na výběr více možností, zejména trasu kolem vlakového nádraží nebo po Mostní ulici.

„Lidé si nestěžují,“ hlásil Stržínek. „Odpoledne se tvoří kolony většinou jen u nedalekých kruhových křižovatek. Řidiči v nich čekají maximálně 10 až 15 minut, což je dvojnásobná doba než normálně. Není to kalamita,“ potvrdil.

Most v Napajedlích otevřou na konci prázdnin

Od loňského jara je uzavřený také most přes řeku Moravu v Napajedlích. Silničáři ho ale na konci srpna otevřou, což řidičům značně zjednoduší situaci. Do města se opět dostanou přímo a nebudou muset jezdit po objízdné trase přes kruhovou křižovatku na okraji Otrokovic.

„Pro řidiče je to určitě dobře,“ nepochybuje šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. „Na mostě zbývá ještě položit definitivní vrstvy vozovky, pracuje se na zábradlí, dělají se povrchové úpravy, chodníky,“ upřesnil.

Se začátkem školního roku tak už nebude jezdit kyvadlová autobusová doprava od Fatry po objížďce do Napajedel. „Bude to velká úleva a už vyhlížíme termín,“ reagoval starosta Napajedel Robert Podlas.

Zmínil, že se zjednoduší cestování mnoha zaměstnancům Fatry i obyvatelům velké části nejen Napajedel, ale i některých okolních obcí. „Existuje také velká skupina malopěstitelů, kteří mají na pravém břehu řeky Moravy zahrádky. Také těm to pomůže,“ řekl Podlas.

V Hradišti přišla na řadu druhá polovina

ŘSD od letošního února opravuje také most J. A. Bati v Uherském Hradišti. Uzavřený je však pouze částečně. Silničáři před časem převedli provoz na opravenou polovinu mostu ve směru na Staré Město a začali pracovat na druhé straně do centra Uherského Hradiště.

„Řidiči opět projíždějí jedním jízdním pruhem v obou směrech. Dokončení plánujeme na podzim, nejpozději v listopadu,“ předestřela Trubelíková.

ŘSD staví i nový dálniční most přes Moravu u Napajedel, a to s výrazným červeným obloukem po vzoru Golden Gate Bridge v San Francisku. Hotový bude do konce roku. Aktuálně se chystá betonáž nosné konstrukce.

Současně ŘSD opravuje most přes řeku Olšavu u Veletin, na průtahu Lípou či u Horní Lidče. Letos se chystá i na most ve Starém Hrozenkově.

Opravované mosty nejsou v havarijním stavu

Žádný z mostů, které patří státu (ŘSD) a kraji (ŘSZK) není v současné době v havarijním stavu. „Rekonstruují se mosty, které jsou ve velmi špatném stavu, aby se nedostaly do havarijního stavu,“ upozornil Malý.

ŘSZK jich má letos na seznamu deset. Například hned dva mosty na cestě ze Vsetína do Valašské Bystřice. Jeden, s nímž začalo už loni, má hotový, druhý dokončí v říjnu. Řidiči mají k dispozici provizorní most, podobně jako ve Velkých Karlovicích ve směru na Pluskavec, kde probíhá další oprava mostu.

V příštím roce musejí motoristé kvůli opravě počítat s omezením na hlavní cestě ve Vizovicích, a to ve směru na Bratřejov. „V rámci této opravy bude nutné vybudovat i mostní provizorium, na které převedeme provoz,“ naznačila Trubelíková.

ŘSD bude také opravovat most přes řeku Moravu na hlavním tahu podél Napajedel, ale to už řidiči budou moci využívat nový dálniční most, který pro ně bude dočasně zdarma.

Dálniční most u Napajedel