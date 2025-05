Obce se bránily dálnici D49 stavební uzávěrou, zákon jim teď tuto možnost vzal

Ačkoliv je koridor pro dálnici v obecním územním plánu, zastupitelé si již v roce 2006 schválili stavební uzávěru, která omezuje povolování liniových dopravních staveb, tedy i dálnic.

„Chceme, aby měla dálnice co nejmenší vliv na život v obci. ŘSD to ale pořád nechce slyšet,“ tvrdí starosta Zádveřic Radovan Karola. „Mostní konstrukce bude mít dilatační spáry, které každý v obci uslyší. Protihlukové stěny nepomůžou,“ doplnil.

Podle starosty by stačilo jen mírně rozšířit stávající dvoupruhovou silnici do Vizovic, aby měla parametry jako průtah Buchlovskými kopci. Poukázal i na fakt, že od Vizovic k hranici se Slovenskem už není cesta navržena jako dálnice, ale jen coby rychlostní silnice se dvěma, ve stoupání třemi jízdními pruhy.

Stavební uzávěra měla sloužit jako obrana proti tomu, aby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) prosadilo dálnici podle svých představ. Ještě před pár lety si jiná obec v regionu, Spytihněv, právě díky uzávěře vybojovala to, aby dálnice D55 nevedla poblíž obce na pilířích, ale v zářezu.

Zádveřice to však budou mít těžší. V polovině loňského roku začal platit nový stavební zákon, podle kterého stavební uzávěry nemohou omezovat veřejně prospěšné stavby, jimiž jsou také dálnice.

„Pokud by územní opatření o stavební uzávěře omezovalo nebo zakazovalo realizaci veřejně prospěšné stavby dálnice D49, která je vymezena v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje, pak se k takovému omezení od 1. července 2024 nepřihlíží,“ potvrdil náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel.

Zásady územního rozvoje jsou územním plánem na krajské úrovni. V něm je koridor pro dálnici také vyznačený. Do konce června prověří úřad soulad uzávěry se zákonem. Pokud s ním ladit nebude, pozbude omezení platnosti.

„Pokud to byla jediná naše páka, tak nejsem nadšený. Je to berlička státní správy, ministerstva dopravy a velkých hráčů, jak si to zjednodušit a nebrat v potaz obce. Budeme ale bojovat dál,“ reagoval Karola.

V katastru jsou dva úseky dálnice

Do katastru Zádveřic zasahují dva úseky D49. Úsek z Lípy do Vizovic měří tři kilometry. Silničáři zde dokončili biologické a zoologické průzkumy, zpracovali ekonomické hodnocení a dopravní model. Další podklady musejí doplnit před zpracováním dokumentace pro řízení EIA, v němž se posuzují dopady na životní prostředí.

„Aktuální předpoklad zahájení stavby je v roce 2033 a dokončení 2036,“ zmínila mluvčí zlínské ŘSD Lucie Trubelíková.

Tento úsek navazuje na předcházející část dálnice D49 z Fryštáku do Lípy, konkrétně jeho třetí etapu. Ta má vést od křižovatky, která vznikne pod Veselou, podél výjezdu ze Slušovic a na pilířích se stáčet do Zádveřic.

Silničáři návrhy obce na dvoupruhovou silnici v Zádveřicích odmítají. „Potřebujeme komfortní napojení, abychom odvedli tranzitní dopravu ze Zlína či Lípy a propojili ne tak rozvinutou část republiky s jejím zbytkem,“ řekl šéf zlínského ŘSD Karel Chudárek.

Podle něho je za Vizovicemi navržený pouze dvoupruh, protože se tam doprava rozdělí i do směru na Vsetín, takže už nebude tak intenzivní. Kolem zádveřického motorestu má dálnice vést v takzvané galerii, což znamená, že dva její pruhy budou částečně v zářezu svahu. Počítá se i s protihlukovými stěnami.

Nesouhlas zní i z Kostelce

Hejtmanství by přivítalo, kdyby byly čtyři jízdní pruhy až ke slovenské hranici, tedy v celé trase D49.

„Musí se počítat s tím, co silničáři neumí namodelovat. Z dálnice D2 na Bratislavu se velká část dopravy přesune na D49, protože pojede na východ. Zkrátí si to a napojí se na dálnici D1 na Slovensku někde u Púchova,“ uvažuje Doležel s tím, že to může přivést na novou cestu ze Zádveřic k hranicím řadu řidičů.

Tento třetí úsek dálnice D49 z Fryštáku do Lípy má podle plánů ŘSD jít do výstavby v roce 2031 s tím, že hotový by byl o tři roky později. Měří 3,7 kilometru.

Druhý úsek, který povede z Fryštáku po novou křižovatku u Veselé, se má podle harmonogramu dělat od roku 2029. Měří 9,3 kilometru. První etapu této části cesty tvoří 1,7 kilometru nového silničního napojení z Fryštáku přes Kostelec ve směru na Zlín. Tady se příprava zadrhává kvůli sporu s obyvateli Kostelce. Dálniční přivaděč je navržený kolem zástavby v zářezu, potom má vést na pilotech. Lidé chtěli tunel, který by ale byl podle silničářů moc drahý.

„Územní řízení bylo zahájeno. Stavební úřad obdržel několik námitek občanských sdružení a obyvatel místní části Kostelec,“ sdělila Trubelíková. Dotyční mají obavu z nadměrného hluku z provozu na estakádě a rozporují hlukovou studii. „Dopracováváme dokumentaci tak, aby bylo možné dobudovat protihlukové stěny,“ uvedla Trubelíková. Jako termín výstavby je v letáku ŘSD uveden rok 2029.