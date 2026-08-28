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Obří roztoč, želvuška a bakterie. Modely mikroorganismů obsadily náměstí

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  11:01
Jsou ukryté v matracích, kobercích, kapkách vody nebo tlustém střevě. Mikroorganismy, které jsou lidským okem neviditelné, mohli zblízka detailně prostudovat návštěvníci čtvrteční prázdninové akce na Velkém náměstí v Kroměříži. Nafukovací modely zapůjčila Hvězdárna a planetárium Brno.

Bakterie escherichia coli známá pod zkratkou E. coli je součástí naší střevní mikroflóry a najdeme ji hlavně v tlustém střevě. V Kroměříži byl k vidění šestimetrový model, který je třímilionkrát větší, než skutečná bakterie.

Obří modely mikroorganismů na akci na Velkém náměstí v Kroměříži. (srpen 2026)
Obří svítící modely mikroorganismů na akci na Velkém náměstí v Kroměříži. (srpen 2026)
Obří modely mikroorganismů na akci na Velkém náměstí v Kroměříži. (srpen 2026)
Obří modely mikroorganismů na akci na Velkém náměstí v Kroměříži. (srpen 2026)
Obří svítící modely mikroorganismů na akci na Velkém náměstí v Kroměříži. (srpen 2026)
8 fotografií

Obří zvětšeniny přilákaly na náměstí děti i dospělé, kteří se o mikroorganismech mohli dozvědět řadu zajímavostí. Například že želvuška, neboli vodní medvíďátko ve skutečnosti měří asi půl milimetru.

V Brně se usadil pětimetrový roztoč, nafukovací model láká na dny mikroskopie

Patří mezi nejodolnější tvory na Zemi a dokáže přežít silnou radiaci i extrémní teploty v rozmezí od minus 273 do plus 150 stupňů Celsia. Zároveň vydrží několik desítek let ve zmrazeném stavu.

K vidění byl také pěttisíckrát zvětšený roztoč, který patří mezi nejrozšířenější živočichy na planetě. Svým vzhledem připomíná známé klíště, má rád teplo a vlhko, proto se hodně drží v matracích, peřinách, kobercích nebo plyšových hračkách. Živí se odumřelou kůží a může vyvolat alergie.

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