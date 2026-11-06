Škoda, že to nevyšlo. Starosta Rožnova lituje zrušených plánů na polovodiče

„My jako město jsme byli obezřetní, připravili jsme si plán MiliJarda, který znamená přípravu na to, co by se v Rožnově muselo stát, kdyby ta investice nastala, tak abychom pomohli jejímu úspěchu. A ten plán jsme si rozdělili na tři etapy. První jsme zrealizovali z projektů, které město potřebovalo tak i tak a mělo té investici pomoci,“ uvedl starosta(za Nezávislé Rožnováky).
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Tvrdá rána pro Česko. Mnohamiliardový plán investic výrobce polovodičů se ruší
Další dvě etapy měly být spuštěné až v případě, že by se investice uskutečnila. „Takže my v téhle fázi budeme realizovat to, co město potřebuje aktuálně, a ne ty věci, které by byly potřeba z důvodu investice,“ uvedl starosta.
Městský rozpočet to podle něj nijak negativně neovlivňuje. „Nedělali jsme žádné extra výdaje pro tu investici. A jsem samozřejmě rád, že společnost onsemi je v Rožnově dlouhodobě zakořeněná, je to pro nás dobrý partner a že stávající výroba čipů funguje a pořád jsme rádi, že můžeme říkat, že jsme Valašské Silicon Valley,“ řekl Kučera.
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V Rožnově čipy nejen vyrábíme, ale i vymýšlíme, říká starosta Kučera
Americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě v Česku za dvě miliardy dolarů, podle aktuálního kurzu zhruba 43,5 mld. Kč. Důvodem je vývoj na trhu a změna ekonomiky projektu, oznámila dnes firma v tiskové zprávě. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve zprávě firmy sdělil, že výroba v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku bude pokračovat, stejně jako investice onsemi v Česku.