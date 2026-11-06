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Škoda, že to nevyšlo. Starosta Rožnova lituje zrušených plánů na polovodiče

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  20:41
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Jan Kučera je od roku starostou Rožnova pod Radhoštěm.

Jan Kučera je od roku starostou Rožnova pod Radhoštěm. | foto: Archiv Jana Kučery

Výroba čipů na bázi karbidu křemíku ve společnosti onsemi v Rožnově pod...
Výroba čipů na bázi karbidu křemíku ve společnosti onsemi v Rožnově pod...
Výroba čipů na bázi karbidu křemíku ve společnosti onsemi v Rožnově pod...
Výroba čipů na bázi karbidu křemíku ve společnosti onsemi v Rožnově pod...
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Za špatnou zprávu označil starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera informaci o tom, že americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za více než 40 miliard korun. Byla to velká příležitost pro město, region, ale vlastně i pro celou republiku, řekl Kučera.

„My jako město jsme byli obezřetní, připravili jsme si plán MiliJarda, který znamená přípravu na to, co by se v Rožnově muselo stát, kdyby ta investice nastala, tak abychom pomohli jejímu úspěchu. A ten plán jsme si rozdělili na tři etapy. První jsme zrealizovali z projektů, které město potřebovalo tak i tak a mělo té investici pomoci,“ uvedl starosta(za Nezávislé Rožnováky).

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Další dvě etapy měly být spuštěné až v případě, že by se investice uskutečnila. „Takže my v téhle fázi budeme realizovat to, co město potřebuje aktuálně, a ne ty věci, které by byly potřeba z důvodu investice,“ uvedl starosta.

Městský rozpočet to podle něj nijak negativně neovlivňuje. „Nedělali jsme žádné extra výdaje pro tu investici. A jsem samozřejmě rád, že společnost onsemi je v Rožnově dlouhodobě zakořeněná, je to pro nás dobrý partner a že stávající výroba čipů funguje a pořád jsme rádi, že můžeme říkat, že jsme Valašské Silicon Valley,“ řekl Kučera.

V Rožnově čipy nejen vyrábíme, ale i vymýšlíme, říká starosta Kučera

Americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě v Česku za dvě miliardy dolarů, podle aktuálního kurzu zhruba 43,5 mld. Kč. Důvodem je vývoj na trhu a změna ekonomiky projektu, oznámila dnes firma v tiskové zprávě. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve zprávě firmy sdělil, že výroba v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku bude pokračovat, stejně jako investice onsemi v Česku.

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