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Nábřeží Bečvy v Meziříčí zútulnila náplavka, podle opozice neodolá povodním

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  9:09
Ve Valašském Meziříčí dokončili náplavku na břehu Rožnovské Bečvy. (září 2026)

Ve Valašském Meziříčí dokončili náplavku na břehu Rožnovské Bečvy. (září 2026) | foto: Pavel Stojar

Ve Valašském Meziříčí dokončili náplavku na břehu Rožnovské Bečvy. (září 2026)
Ve Valašském Meziříčí dokončili náplavku na břehu Rožnovské Bečvy. (září 2026)
Ve Valašském Meziříčí otevřeli náplavku na nábřeží Rožnovské Bečvy. (30. září...
Ve Valašském Meziříčí otevřeli náplavku na nábřeží Rožnovské Bečvy. (30. září...
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Teplý začátek podzimu přilákal množství lidí na novou náplavku, která se otevřela na břehu Rožnovské Bečvy ve valašskomeziříčské části Krásno. Na prostranství pod přilehlým silničním mostem se také obnovila tržnice uzavřená kvůli jeho opravě.

„Naše město má obrovskou výhodu v tom, že centrem protéká řeka Bečva. Hledali jsme možnosti, jak využít její potenciál. To se nám podařilo ve spolupráci s architektonickým ateliérem Chybik + Kristof,“ uvedla ještě před komunálními volbami místostarostka Yvona Wojaczková (ANO).

„Získali jsme tak cenný impuls k vytvoření Meziříčské náplavky, která v několika etapách postupně obsáhne oba břehy a zpřístupní řeku lidem,“ dodala.

Místo k odpočinku a setkávání. Meziříčská náplavka u Bečvy má být hotová letos

Náplavka s tržnicí se nachází na pravém břehu Rožnovské Bečvy mezi historickým mostem v Mostní ulici a silničním mostem na průtahu městem. Místo funguje jako pěší spojnice mezi částí Krásno s autobusovým nádražím a historickým náměstím.

„Jedná se o velmi frekventovanou lokalitu, kterou denně projdou stovky až tisíce lidí mířících do centra našeho města nebo naopak na autobus,“ připomněl starosta Robert Stržínek (ANO). „Nová náplavka navíc leží přímo na trase Cyklostezky Bečva, čímž nabízí ideální prostor k zastavení také turistům.“

Nejvýraznějším prvkem nové náplavky jsou dřevěné pobytové schody vedoucí k řece. „Vznikl zde prostor pro setkávání a posezení, který doplnily nové stromy,“ upozornila Wojaczková.

Odolá zařízení velké vodě?

„V ploše náplavky jsou také ostrůvky vysypané kamennou drtí, které se na jaře zazelenají a rozkvetou cibulovinami. V plné kráse se nám tak Meziříčská náplavka představí až příští rok na jaře.“

Ještě před otevřením si náplavka vysloužila kritiku od členů opozičního hnutí Nezávislí ProValmez. Upozorňovali na riziko povodní, které opakovaně město postihly, naposledy v září roku 2024.

„Náplavka bude velmi zranitelná. Opět zde hrozí velké škody, navíc přes snížené zdi náplavky se voda může dostat dál do zástavby,“ varovali Nezávislí ProValmez.

Výstavba náplavky zatraktivní nábřeží u řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí

Úpravy nábřeží Bečvy stály 50 milionů korun. Nově otevřená náplavka je jen první fází. V následujících letech chystá město úpravy na protějším levém břehu řeky.

Pod silničním mostem vzniknou prostory pro aktivní trávení volného času například na skateboardu nebo in-line bruslích, na které plynule naváže pobytový chodník vedoucí až k novým terasám pod zámkem Žerotínů.

„Do budoucna tak chceme plně využít potenciál řeky v centru Valašského Meziříčí a vytvořit zde prostor, který bude všechny generace vybízet k procházkám, setkávání a trávení volného času,“ naznačila Wojaczková.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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