Uklízejte město, přilepšíte si. Rožnov má novou službu pro lidi bez domova

Pomoci lidem pobývajícím na ulici a zároveň mít čistější veřejná prostranství. To jsou cíle nové veřejné služby, kterou zavedlo město Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku. To nabízí doplatek těm, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi, pokud se zapojí do úklidu města.