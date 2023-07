Deštivé jaro zapomenuto. Vody je málo, v Rožnově zakázali odběr z řek

Ve většině řek teče sotva třetina obvyklého množství vody, klesají i hladiny podzemních vod, za poslední měsíc i o půl metru. Důvod je zřejmý – málo deště a vysoké teploty. Ve Zlínském kraji v červnu nespadla ani polovina průměrných srážek.

„Obcím jsme doporučili posoudit situaci sucha na jejich území a v případě potřeby provést omezení či zakázání obecného nakládání s vodami,“ nastínil ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vodoprávním úřadům zase doporučil, aby kontrolovaly dodržování minimálních průtoků na řekách a potocích či odběr povrchových vod. Jde hlavně o to, aby odběry nebyly na úkor biologických a ekologických funkcí řek a potoků. Na většině toků ve správě Povodí Moravy je totiž výrazně podprůměrné množství vody. Na třetině z nich je dosaženo úrovně sucha.

V Rožnově pod Radhoštěm odběr povrchových vod už zakázali, opatření platí do odvolání. Pro občany to znamená, že nesmí brát vodu z potoků a řek na zalévání zahrad, napouštění bazénů nebo umývání aut. Zákaz se týká Rožnovské Bečvy, kterou protékají jenom čtyři procenta obvyklého množství vody, i jejích městských přítoků.

„Vzhledem k přetrvávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci na vodních tocích v kombinaci s vysokými teplotami může dojít ke kyslíkovému deficitu, úhynu ryb, ohrožení vodních ekosystémů v tocích a k celkovému zhoršení životního prostředí,“ oznámil úřad ve veřejné vyhlášce.

Průtoky v řekách jsou hluboko po normou

Řekou Juhyní aktuálně protéká deset procent, Vsetínskou Bečvou 15, Moravou ve Spytihněvi 17 a Brumovkou 28 procent. Dřevnice ve Zlíně je na 44, Olšava pak dokonce na 90 procentech červencových průměrů, což je však dáno čtvrtečními srážkami.

„V některých lokalitách průtoky vzrostly, ale očekáváme, že půjde jen o dočasný stav a průtoky v řádu dnů klesnou zpět na podnormální hodnoty,“ nastínil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Nádrže v kraji jsou plné z devadesáti a více procent a vodohospodáři už je někde upouštějí, aby v potocích a řekách bylo alespoň minimální množství vody.

„Zásoby vody v nádržích jsou dostatečné a i při dlouhotrvajícím suchu jsou všechny připraveny zajišťovat dodávky surové vody a nadlepšovat průtoky pod nádržemi,“ poznamenal Chmelař.

Blízkost sucha vnímají už také zemědělci, když se projdou po polích, na kterých rychle dozrává obilí.

„V půdě jsou povrchové praskliny, podzemní sucho to ale zatím není. V květnu tady spadlo kolem sto milimetrů srážek, což zásobilo rostliny na následující období,“ hlásil ekonom společnosti Zámoraví z Břestu Martin Gabrhelík, který je i předsedou Agrární komory Zlínského kraje. „V červnu to se srážkami bylo slabší a teď bychom nějakou kapku vody zase už potřebovali, aby klasy úplně nezasychaly a zůstaly nafouklé,“ přeje si.

V minulosti byly už i sušší roky

Ve Zlínském kraji napršelo letos v červnu pouze 38,8 milimetru srážek, což je 45 procent normálu.

„Srážky byly výrazně podprůměrné zejména v západní části kraje, zatímco na východě, kde terén dosahuje větší nadmořské výšky, byly o něco vydatnější,“ nastínila Gražyna Knozová z oddělení meteorologie a klimatologie pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Brně (ČHMÚ).

V dlouhodobém horizontu patřil letošní červen k těm sušším, ale nejedná se o extrém. Na meteorologické stanici v Holešově byl šestý nejsušší za 63 let. Nejméně srážek spadlo před dvaceti lety, kdy to bylo pouze osm milimetrů. Méně než letos to bylo ještě v letech 1976, 1977, 1994 a 2008.

„Srážkový deficit je prozatím mírný, ale s ohledem na velmi vysoké teploty vzduchu v posledních dnech, probíhá intenzivní vypařovaní,“ upozornila Knozová. „Voda se v krajině rychle ztrácí.“

V dubnu spadlo ve Zlínském kraji 52 milimetrů srážek (104 procent normálu) a v květnu 97 milimetrů (123 procenta). Oba měsíce byly srážkově normální.

„Červen byl silně podnormální, ale zda se jedná o začínající sucho, ukážou následující červencové dny,“ poznamenala Knozová.

Vyhráno nad suchem není nikdy, míní experti

Suché dny se projevují už i ve spodních vodách, i když jejich hladiny v letních měsících vždy klesají. Ve Zlínském kraji jsou v jižní části normální a v severní mírně až silně podnormální.

„Nacházíme se ve vegetačním období, kdy je velká část srážkových vod spotřebována vegetací,“ konstatovala Alice Musilová z oddělení podzemních vod ČHMÚ v Brně.

„Pokud nastane delší období bez výraznějších srážek, je pokles hladin logicky výraznější. Během léta se dá předpokládat další pokles, který bude samozřejmě ovlivněn množstvím srážek.“

Na podzemním vrtu ve Vážanech poklesla hladina za poslední měsíc o téměř půl metru a její úroveň začíná být silně podnormální. V Těšnovicích spadla o zhruba 40 centimetrů a blíží se úrovni mírně podnormální. Sucho přitom trápilo nejen Zlínský kraj několik let, v těch posledních se ale situace zejména kvůli častějším srážkám zlepšila. Odborníci však říkají, že vyhráno nad ním není nikdy.