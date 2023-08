Rožnov se chystá na dopravní experiment, přes aplikaci si objednáte MHD

V principu jde o to, že si přepravu autobusem budou cestující objednávat přes speciální aplikaci. Řidič je následně doveze na místo, jež si sami zvolí, případně na nejbližší bod na trase.

Po cestě bude reagovat na objednávky dalších uživatelů, které bude po cestě nabírat. Cestující budou za jízdu hradit jednorázový poplatek.

„Chceme, aby se lidem v Rožnově žilo dobře a musíme zabezpečit co nejefektivnější dopravu po městě. Dopravní provoz každým rokem narůstá, a pokud chceme snížit automobilovou zátěž, musíme lidem nabídnout adekvátní alternativu,“ vysvětlil starosta Jan Kučera zapojení do systému digitalizované dopravy TUNNLL. Projekt digitalizované dopravy už vyzkoušeli ve Španělsku a nyní oslovují několik měst ve Švédsku.

V Rožnově se počítá se dvěma autobusy jezdícími po městě. Budou mít přibližně nastavené trasy, ale místa a časy uzpůsobí podle potřeb klientů. Systém zatím nemá nahradit stávající příměstské autobusové linky. Cílem je nabídnout hromadnou dopravu všem skupinám občanů, což zatím nefunguje.

„Klasická MHD není efektivní. Tento koncept by měl uspokojit všechny. Ať už jde o děti jezdící do kroužků či na tréninky, nebo třeba lidi, kteří chtějí jet na večeři a nechtějí si s sebou brát auto,“ naznačil starosta. Podle něj by systém navíc mohl být pro město bez nákladů. Provoz by totiž financovaly příjmy z jízdného.

„Kalkulovaná cena je o něco vyšší, než jsou lidé zvyklí, takže možná bude potřeba nějaké menší dotace ze strany města,“ připustil.

Otázkou je, jak dlouho potrvá, než si veřejnost na digitalizovanou dopravu zvykne. „Na druhou stranu doprava roste, parkovací plochy nestačí a nikdo nepřišel s efektivní variantou řešení,“ řekl.

Nyní vzniká digitální mapa města, která bude simulovat chování cestujících. Se spuštěním zkušebního provozu se počítá v příštím roce. Po dalším roce radnice vyhodnotí, jak systém funguje. „Pokud se ukáže v dobrém světle, mohla by to být cesta pro řadu dalších měst,“ dodal Kučera.