To už by se nemuselo opakovat i díky chystaným úpravám koryta Rožnovské Bečvy, které se postupně zanášelo štěrkovými sedimenty a měnilo částečně směr.
Štěrk bylo potřeba odtěžit, ale kvůli živočichům, kteří tam žijí, s tím nesouhlasila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Kompromis se už podařilo najít a první část nánosů byla z koryta odstraněna, další bude následovat.
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„Loni došlo k odbagrování toho, co tam nanesla poslední velká voda. Teď Povodí Moravy chystá větší úpravy štěrkové lavice, aby se koryto dostalo na úroveň roku 2023,“ sdělil rožnovský starosta Jan Kučera. „Je to i ochrana majetku města, ale primárně jde o rodinné domy,“ doplnil.
Povodí Moravy hned po povodni provedlo první zabezpečovací práce. Nynější projekt se týká stabilizace a usměrnění Rožnovské Bečvy v délce 230 metrů, zejména na levém břehu koryta.
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„Projekt vychází z původní koncepce řešení po povodni z roku 1997 a zahrnuje stavbu usměrňovacích výhonů a opevnění z lomového kamene, které je navrženo v nezbytně nutném rozsahu,“ přiblížila mluvčí státního podniku Jana Kučerová.
Součástí prací bude částečné odtěžení sedimentů a odstranění drobné vegetace, například pařezů. Při povodních v roce 2024 došlo k posunu koryta toku do trasy, která už představuje závažné riziko při povodních.
„Koryto zasahuje do pozemků se vzrostlými porosty a přibližuje se k zalesněnému svahu na levém břehu. Ten považujeme za významné riziko, neboť je součástí dlouhodobě sledovaného sesuvného území,“ zmínila Kučerová.
Projekt za 10 milionů provází průtahy
Stát má hotový projekt a je ve fázi správních řízení. Pokud získá povolení, začne s pracemi za 10 milionů korun letos.
„Povodí Moravy záměr od počátku s orgány ochrany přírody aktivně projednává s cílem přípravu maximálně uspíšit. I přesto dochází k průtahům,“ řekla Kučerová.
Město plánuje rovněž další opatření. Oblast chtělo ochránit stěnou, která by však mohla způsobit potíže proti proudu či po proudu řeky. Proto si nechává zpracovat studii, která navrhne odpovídající řešení i s ohledem na odtokové poměry a zaznamenané průběhy povodní.
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Hotová by měla být letos, příští rok se má vypracovat projekt. Realizace připadá v úvahu nejdříve v roce 2028. Záležet bude i na tom, jak nákladné opatření ze studie vzejde.
Velká voda opakovaně nadělala škody také v dalších místech ve městě. „V každé lokalitě chceme udělat taková opatření, abychom ji úplně ochránili, nebo ochranu alespoň zlepšili. Nejkritičtější místa chceme mít vyřešená,“ poznamenal Kučera.
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Jde o přítoky Rožnovské Bečvy, například lokalitu Mokré, kde teče potok, který za přívalových dešťů hrozí. „Nebyly tam kapacitní propustky pod vjezdy k domům a řešíme i studii na zpomalení vody v městských lesích. Opatření se budou týkat lesních cest, které se naruší, aby se rychle tekoucí voda zpomalila,“ naznačil Kučera.
Povodně napáchaly škody také v Kroměříži a ve Valašském Meziříčí, kde si nechávají zpracovat odtokové studie, z nichž vzejdou konkrétní opatření. Studii už mají obce z mikroregionu Židelná, v němž jsou Sazovice, Lechotice či Racková. Kolem nich jsou navrženy především poldry.
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16. září 2024